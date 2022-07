Médicos pasantes piden a UAdeC y Salud Coahuila mejorar condiciones para realizar servicio social

Médicos y médicas en formación de la generación LX de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Torreón elaboraron un pliego petitorio en el marco del servicio social que está por arrancar y que comprende del primero de agosto del presente año al 31 de julio de 2023.

Manifestaron que cada seis meses se ofertan plazas que no cumplen con servicios básicos como electricidad, agua potable, drenaje, señal telefónica, servicio de internet ni los requisitos mínimos de recursos humanos, medicamentos y material de curación incluidos en el cuadro básico y catálogo de insumos. El oficio está firmado por las y los médicos y está dirigido al rector de la UA de C, Salvador Hernández Vélez así como al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme y al secretario de salud del estado, Roberto Bernal Gómez. Así como a todas las autoridades competentes en materia de educación, salud y seguridad de esta entidad.

En el pliego, señalan que recientemente se entregó un listado de campos clínicos en el cual se ofertan algunas plazas que desde hace 45 años se han venido ofreciendo de manera tradicional “y que también, históricamente no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la ley mexicana”, con fundamento en los artículos 1 y 123 de la Constitución Mexicana.

Los médicos en formación firmantes comentaron que no se niegan a realizar el servicio social pero que les llama la atención que ninguna autoridad académica, institucional, de secretaría estatal o cargo político estén previendo la seguridad física e integral de todos ellos.

“Tomando en cuenta las experiencias de antecesores, incluso se podría afirmar que en incontables casos el servicio social no otorga aprendizaje efectivo ni de calidad para la práctica médica, incluso puede transgredir la salud mental y física de quien lo lleva a cabo y que la retribución a la sociedad termina siendo una paradoja, pues en ocasiones es la misma que nos señala, nos agrede y nos asesina.

(ERICK SOTOMAYOR)

De manera muy lamentable, ya se suman muchos nombres a la fila de numerosos médicos y médicas pasantes que al día de hoy, ya no tienen voz, que probablemente murieron en condiciones previas deplorables y desfavorecidos por el sistema”, narraron.

Los pasantes señalaron que la violencia, inseguridad, falta de servicios básicos y todo lo antes expuesto, es una problemática que afecta directamente a quienes tienen el sueño de convertirse en médicos. Consideraron que hay un escenario adverso y hostil para la obtención del título universitario.

Por todo lo anterior, piden que se retire de la cartera de oferta a las comunidades alejadas y que no cumplan no la normativa vigente para el ejercicio del servicio social y citaron los siguientes lugares: Centros de Salud de Lamadrid-Cuatrociénegas; Boquillas del Carmen, Ocampo; San José del Aguaje, Viesca; Nueva Victoria, San Pedro; Hércules, Ocampo; y El Pilar, en Matamoros. También las Unidades Médicas Rurales (UMR) No. 03 Río Bravo; No. 08 El Moral; No. 09 ejido Morelos; No. 18 El Pilar de Richardson; No. 17 Ojo de Agua, General Cepeda; No. 55 Barreal de Guadalupe; No. 53 Soledad (UMR 35); No. 40 El Nilo, Ocampo; No. 43 La Fe; No. 63 El Huizachal UMR 36; UMF 09 (UMR 36),y HR No. 51 (UMR 36, UMR 35). Dicen que aunque estos lugares se encuentran relativamente cercanos no cumplen con los requisitos mínimos para realizar un servicio social seguro y de calidad.

Otras peticiones son gestionar opciones viables que garanticen en lo posible la integridad física y mental de los médicos pasantes, posponer la selección de plazas hasta obtener respuesta de lo anterior, inicio del servicio social el primero de agosto con las modificaciones pertinentes, respaldo y protección de las autoridades parta la salvaguarda de sus derechos, seguridad y vida así como un salario en apego al tipo de plaza y los horarios que se establecen en cada una de ellas.

(ERICK SOTOMAYOR)

Humberto López, futuro médico pasante del servicio social en la Facultad de Medicina Unidad Torreón, dijo que Coahuila no puede esperar a que suceda un asesinato como el de su compañero Eric Andrade, en Durango.

Esto también haciendo referencia a las declaraciones recientes del secretario de salud del estado Roberto Bernal Gómez en el sentido de que en Coahuila hay condiciones de seguridad para que médicos pasantes realicen su servicio social en comunidades alejadas.

“Nosotros en las plazas ofertadas para la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, tenemos diferentes plazas ya sabidas por médicos de generaciones pasadas en las cuales ha habido registro en las que ha habido algún tipo de inseguridad o de incidente, llámese que entran a robar a las clínicas, que empiezan a acosar tanto a enfermería como a los médicos pasantes. Me refiero a acoso tanto laboral como sexual, también se tiene el registro de que en varias unidades se tienen que quedar los médicos a dormir ahí y en dichas unidades el cerrojo ni siquiera sirve, lo tienen que cerrar con alambres o ellos mismos llevar una cadena”.

Mencionó que en muchas ocasiones, no hay quejas por escrito debido a que temen a represalias o a que no les entreguen su carta de liberación.

“Invito al secretario de salud del estado de Coahuila a que visite cada una de las plazas ofertadas, que visite cada una de esas plazas alejadas, que vaya a Boquillas del Carmen, Coahuila la cual se encuentra a diez horas del municipio de Torreón, que es una plaza de difícil acceso, en donde se tienen reportes de que es una plaza con insumos mínimos, en la cual nunca hay agua, se va la luz y nunca hay un médico a cargo”, señaló.