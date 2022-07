Médicos pasantes de La Laguna marchan por un servicio social seguro

"Que ninguna práctica de servicio apague nuestras vidas, ya que estudié para salvar vidas, no para perder la mía". Este miércoles se reunieron estudiantes de Medicina en Torreón y Lerdo para marchar de forma simultánea por un servicio social seguro, esto a raíz de lo ocurrido con el joven Eric Andrade. El médico pasante asistía a un paciente en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, cuando fue asesinado a balazos.

La marcha de esta mañana dio inicio minutos después de las 8:30 horas y terminó a la altura del puente plateado. Fue convocada desde ayer por estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la Universidad Autónoma de Durango (UAD) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Con batas blancas y su uniforme médico, los jóvenes han salido a las calles de La Laguna para reclamar a las autoridades condiciones de seguridad en las comunidades alejadas, violentas y con alta marginación.

De igual forma, piden revisar de forma minuciosa la Ley General de Salud y sus reglamentaciones, ya que además de la inseguridad que se vive en algunas partes del país, los médicos pasantes del servicio social también se enfrentan a una deficiente infraestructura de salud, así como a la falta de servicios básicos como agua potable y electricidad, y desabasto de insumos y medicamentos para poder brindar un servicio de calidad y calidez a los pacientes.

Entre otras cosas, los estudiantes exigen un aumento del 100 por ciento de la beca del servicio social y una reforma urgente a la NOM-009-SSA3-2013, educación en salud.

"Justicia para Eric y seguridad para los médicos", "Ni herido por servir, ni muerto por ayudar" y "Justicia para Eric, Justicia a todos los médicos", fueron algunas consignas que plasmó el gremio de la salud en pancartas.

Ambos contingentes son resguardados por elementos de Tránsito y Vialidad, y de corporaciones policiacas.

EXIGEN JUSTICIA Y MEJORES CONDICIONES

Ya reunidos en el puente plateado, los médicos pasantes lanzaron consignas al grito unísono de "Ni una bata menos", donde destacaron que pueden unirse para reclamar justicia en el caso de su compañero Eric Andrade y pidieron la presencia de los subsecretarios de Gobierno, de Educación, de los subdelegados del IMSS, entre otros, para atender sus demandas.

"Los invito a que no nos movamos de este lugar hasta que una autoridad se presente y nos atienda", señalaron, detallando que piden una revisión minuciosa y un cambio a la legislación de educación que los obliga a prestar servicio social en malas condiciones, pues consideran que no son tomados en cuenta y no se garantizan sus condiciones de seguridad para garantizar las plazas.

Además, criticaron que la Secretaría de Salud federal haya desairado sus peticiones, pues en lo que va del año suman 10 los médicos asesinados.

Finalmente, lamentaron que las condiciones en que se encuentran son precarias y sus horarios de trabajo son extenuantes, incluso fuera de la ley, motivo por el que próximamente habrán de organizarse en una marcha nacional para que sus reclamos lleguen "hasta las últimas consecuencias", incluso con apoyo del Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.