'Mechoa', fans emparejan en redes a Messi con Ochoa tras su participación en el Mundial

Fuera de los resultados que dejó la participación de México en el Mundial Qatar 2022, las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo con memes y algunas bromas, intentando ver el lado gracioso de la situación.

Aun cuando el duelo más decisivo para la Selección Mexicana fue en el que se enfrentaron a Arabia Saudita, el partido contra Argentina dio bastante de qué hablar, pues más allá de los memes, 'fandoms' de internet comenzaron a 'emparejar' al jugador mexicano Guillermo Ochoa con el argentino Lionel Messi.

Y es que entre fans suele ser común el 'shippear' (emparejar) a personajes de series, anime, películas o incluso personalidades de la vida real, aun cuando todo se trate de algo ficticio.

Esto fue lo que sucedió con 'Memo' y Messi que, luego de la interacción de ambos en el partido, sumado a la fotografía de estos dándose la mano en el campo de juego, los fans no tardaron en hacer lo suyo emparejándolos de manera 'romántica'.

Sin embargo, lo que surgió como una simple broma, no tardó en dar rienda suelta a la imaginación del público y ser blanco de historias conocidas como 'fanfics' o 'fan-fiction', las cuales son protagonizadas por ambos jugadores.

(CAPTURA)

En poco tiempo plataformas como Wattpad o Archive of Our Own se vieron llenas de decenas de historias de Messi y Ochoa, apodando a la pareja como 'Mechoa', sin contar que también ya existen 'fan-arts'(dibujos) de ellos.