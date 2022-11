¿Me voy a 'Zapo pan' o no? Mujer se vuelve viral por pronuncian mal el nombre de la ciudad

El video de una mujer en redes sociales preguntando si debería irse a trabajar a 'Zapo pan' o no, se ha vuelto blanco de burlas por parte de internautas.

Y es que el clip muestra a la mujer desde su automóvil contando que en su trabajo están pensando en transferirla a un lugar llamado 'Zapo pan'.

"Acabo de tener una junta en Zoom desde mi carro, porque nado vuelta, vuelta y fue un 'fail' porque le tuve que marcar por teléfono, y me quieren cambiar a trabajar a 'Zapo pan'. Tipo ¿Qué es Zapo pan? Me dijo que está cerca de Guadalajara y me dice ¿Te interesa? (...) Si no me das 100 mil pesos no me voy a ir a trabajar allá, ni en drogas. Ay no, no sé si irme a Zapo pan".

Fuera una broma o no, la manera en la que la mujer pronuncia el nombre de la ciudad jalisciense le ha costado varias burlas y hasta memes, pues usuarios no tardaron en crear el 'verdadero Zapo pan'.