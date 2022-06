Me voy a romper el alma por este escudo: Aldo López tras su llegada a Santos Laguna

Con su disciplina, actitud y ganas de sobresalir, así como con su futbol dentro de la cancha, el mediocampista Aldo López, nueva incorporación de Santos Laguna para el Apertura 2022 de la Liga MX, espera darlo todo con los Guerreros.

Y es que el nacido en Chihuahua hace 22 años, habló de sus cualidades y características, con los que pretende llenarle el ojo al cuerpo técnico encabezado por Eduardo Fentanes. Su paso por la Jaiba Brava en la Liga de Expansión le brindó la oportunidad de realizar la pretemporada albiverde."Desde que estaba en Tampico, soy un jugador disciplinado, cien por ciento comprometido con este club, me voy a romper el alma por este escudo que me brindó la oportunidad", dijo tras la práctica matutina santista del miércoles.

A pesar de que no formó parte del conjunto lagunero la pasada campaña, sabe que no iniciaron de la mejor manera y aunque tuvieron un buen cierre, no les alcanzó para clasificarse al repechaje, por lo que están enfocados de realizar una excelente pretemporada, para llegar de la mejor forma al inicio de la campaña.

De la preparación que tendrán, debido al calendario apretado debido a la Copa del Mundo en Catar comentó: "Hay un cuerpo técnico muy capaz en los entrenamientos, para adentrarnos en lo físico y técnico, con un preparador físico que nos guía en todo y también en lo mental, debemos realizar un gran trabajo de base y aprovechar la gira por Estados Unidos para comenzar bien el torneo".

Recordó que el ya desaparecido Tampico Madero en la Expansión, fue el equipo que le brindó la oportunidad de crecer, tanto en lo futbolístico como en lo personal, lamentando que ya no participe en el circuito, dejando en claro que ya cambió el chip y busca la titularidad desde el primer día.

Metas

Está consciente que al llegar como una de las incorporaciones de Santos Laguna para el Apertura 2022 procedente de la Liga de Expansión, tiene una doble misión por cumplir, pidiéndole a los seguidores albiverdes paciencia, para poder demostrar su potencial, al no tener referencia en el máximo circuito.

En lo grupal, busca regresar a los Guerreros a los primeros planos, mientras que en el plano individual, quiere ser titular en la media de contención de los albiverdes, consciente que buscará un lugar ante elementos con gran experiencia.

"Desde el primer día, veo un equipo concentrado y muy metido, por revertir lo del pasado anterior, es un grupo unido capaz de hacer grandes cosas y que con este cuerpo técnico, creo que lo vamos a lograr", dijo.

Agregó que el conjunto santista está preparado para encarar una ardua pretemporada, en la cual deben dar el cien por ciento de su esfuerzo, trabajar de la mejor manera posible, para llegar en excelentes condiciones al duelo contra Rayados de la jornada inaugural.

"En mi posición, en la media de contención, hay grandes elementos como Alan (Cervantes), (Fernando) Gorriarán, Ronaldo (Prieto), (Edgar) Games, a los cuales les voy a aprender, tienen mucha experiencia, es una gran competencia interna, pero vengo a aportar y buscar un puesto en el once titular", sentenció.

A la liga de expansión

Santos Laguna informó ayer las transferencias temporales de Adrián Lozano y Joel Bernal a equipos de la Liga de Expansión.El mediocampista Lozano, quien el torneo pasado jugó con los Toros de Celaya, militará con los Correcaminos de la UAT, mientras que el portero Bernal estará con los Pumas Tabasco.