Me siento muy contento aquí en Santos: Juan Brunetta

Bajo la supervisión del personal del área de Ciencias Aplicadas al Deporte, ayer los Guerreros del Santos Laguna concluyeron las pruebas físicas correspondientes al inicio de la pretemporada, rumbo al torneo Clausura 2023.

A CANCHA

Durante el inicio de actividades tras el periodo vacacional, el cuadro santista ha trabajado con la mayor concentración en las diferentes dinámicas establecidas por los integrantes de Ciencias Aplicadas al Deporte, consistentes principalmente en pruebas y evaluaciones. En los entrenamientos, por supuesto ha estado presente el director técnico, Eduardo Fentanes, quien junto a su cuerpo técnico, ha recibido las evaluaciones de la forma física con la que volvió cada uno de los futbolistas, sin encontrar contratiempos, pues los jugadores pusieron de su parte al mantenerse activos durante el receso, así como guardar, en lo posible, las directrices del régimen alimenticio proporcionado por el club.

Para hoy, en sesión matutina, los Albiverdes darán inicio a sus entrenamientos en cancha, en los que Fentanes tendrá mayor libertad para ver a sus futbolistas con balón, sin descuidar el tema de que apenas están iniciando la preparación física y no será extraño ver a los jugadores "duros" en cuanto al trabajo muscular. En el grupo que ha trabajado durante los tres primeros días de pretemporada, se cuenta a elementos del cuadro titular, como Carlos Acevedo, Eduardo Aguirre y Hugo Isaac Rodríguez.

REVANCHA

Uno de los futbolistas que dejó buen sabor de boca en los aficionados santistas, fue Juan Brunetta, quien está de regreso para tratar de mejorar sus números y aportar más a la ofensiva albiverde: "Estos días han sido más que nada de evaluaciones y de toda la información que necesita el cuerpo técnico y el área de Ciencias Aplicadas al Deporte. Ya vamos a dar inicio a las actividades en cancha, ya bajo las indicaciones del profesor Eduardo Fentanes. Ansioso de comenzar para prepararnos con todo de cara al próximo torneo", afirmó el pampero, en entrevista difundida por el club.

"Tenemos poco más de un mes de pretemporada, así que tenemos tiempo para ponernos a tono. Será importante sumar minutos en los partidos, algo fundamental pensando en el ritmo competitivo. Estamos tranquilos y buscaremos tener una buena base para empezar de la mejor manera", agregó Brunetta, respecto a la exigencia que se tiene para los futbolistas albiverdes durante la etapa de preparación precompetitiva.

IDENTIFICADO

Tras vivir su primera experiencia con los Guerreros y en la Liga MX, Brunetta dijo sentirse ya muy identificado con la camiseta albiverde: "Me siento muy contento aquí en el club. En lo personal me sentí muy cómodo y me hicieron sentir de la mejor manera. En lo grupal, pienso que hicimos un buen torneo, aunque nos quedamos con la espina de que pudimos seguir al menos una fase más, pero bueno, ya quedó atrás, ahora nos toca afrontar un nuevo torneo esperando que sea mejor que el anterior".

Finalmente, Brunetta envió un mensaje a la afición santista, que lo acogió de buena manera durante el Apertura 2022: "Que nos acompañe al igual que el torneo pasado, porque la verdad siempre estuvo presente con nosotros, apoyándonos, así que esperamos lo mismo. Nosotros pelearemos por devolverle ese apoyo dentro del campo, tratando de llegar lo más lejos posible".