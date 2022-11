'Me quitaron la vida': Niña se quita la vida tras denunciar que fue abusada por su propia familia

Luego de haber sido víctima de abuso sexual por parte de sus propios familiares y también de un comerciante, una menor de edad en Argentina, tomó la decisión de quitarse la vida, dejando un video en el que denunciaba los hechos.

De sólo 13 años de edad y residente del barrio de Agustoni, en Buenos Aires, Sasha Taveli González denunció en un video que grabó para TikTok antes de suicidarse a todos aquellos responsables de hacerle daño, incluyendo fotos de sus familiares.

"Me quitaron la vida, me la arrebataron", escribió la menor en el video que está acompañado de imágenes de los responsables de sus abusos, así como los cómplices de estos.

De acuerdo a amigos de Sasha, su padrastro, su hermanastro e incluso un vecino, fueron los responsables de los abusos sexuales que sufrió la niña.

Pese a que la víctima varias veces denunció lo sucedido con su mamá, nunca le creyó, y no sólo ella, sino que Sasha intentó buscar ayuda con profesores y directivos de escuela, pero nadie la ayudó.

"Sasha me contó en el baño del colegio que era abusada por un vecino, su padrastro y su hermanastro, pero que su mamá no le creía (...) Ella dio aviso a muchos adultos, profesores, perceptores y directivos de su colegio y nunca la ayudaron en nada. Ella sufrió muchísimo y lo peor es que buscó ayuda y no la ayudaba nadie", contó una amiga de Sasha a medios argentinos.

El cuerpo de la niña fue encontrado el fin de semana en su casa. Además, se sabe que dejó una carta de despedida a su hermana menor, pero aparentemente su mamá la rompió.

Tras darse a conocer el caso, varios vecinos del barrio de Agustoni arremetieron contra los victimarios de Sasha, quemando el carro y la propiedad del vecino que la menor señaló como uno de sus abusadores.