Me quedé sin amigos, sin nada, todo por el futbol: dice Carlos Acevedo al Escorpión Dorado

Se llegó el día, hace unos días, el pasado viernes, Carlos Acevedo, mejor conocido como el portero de Santos Laguna, fue captado junto al Escorpión Dorado por las calles de Torreón. Hoy, finalmente fue lanzado el video en el canal de YouTube del personaje de internet, en donde plática con el arquero lagunero.

Como no podía faltar en la conversación, el tema central fue la deseada presencia de Acevedo en la Selección Mexicana para disputar el Mundial de Qatar 2022. "Tengo mis velitas prendidas", dijo el jugador albiverde.

"Me da mucha felicidad que puedan hablar cosas positivas, obviamente que también están los negativos y los memes también", señaló Acevedo, quien gracias a su cabello largo ha sido comparado con varios personajes de la televisión, como los Supercampeones.

"Yo trato de ser muy transparente, me gusta enfocarme en mi trabajo, ser como soy, tener mi esencia propia y obviamente tratar de dar lo máximo", señaló sobre su personalidad y aptitudes.

Sin embargo, al volver a ser cuestionado sobre querer estar, o no, en la Selección Mexicana, afirmó su deseo: "Si, por supuesto".

Escorpión le mencionó sobre como es vivir en una ciudad pequeña como Torreón, quien detalló que siempre ha estado enfocado a la vida deportiva.

"Yo no tomo, yo no fumo, me la paso haciendo ejercicio. Lo hago con la intención de que mi carrera dure muchos años y espero que así sea. Es muy mensaje positivo para los jóvenes", señaló Carlos.

"Aquí el pecado no existe", bromeó sobre Torreón, pues Escorpión cuestionó si había buena vida nocturna en la ciudad. Incluso, agregó que él siempre ha sido muy tranquilo y enfocado en su carrera.

"Yo desde muy chico estoy ligado a lo que es el deporte, desde los diez años, entonces todo ese proceso de borracheras, de 15 años, yo no lo viví porque yo estaba entrenando, estaba de viaje", agregó.

Tanto ha sido su empeño por llegar hasta la primera división y la Selección Mexicana, que llegó a peder por completo su vida social.

"Me quedé sin amigos, me quedé sin nada, todo por el futbol. Obviamente que no me arrepiento, pero hubiera encantado vivir esa adolescencia normal que tiene un junior o un mirrey", señaló.

"Para estar en la Selección, júntate con Antuna con Alexis Vega, dicen que arman buenas pedas", bromeó Escorpión.

"Es una ilusión muy grande, como te dije al principio, tendré mis velitas prendidas, tendré todo lo que pueda hacer, en buena vibra, por supuesto, para poder estar. O si no, pues nos vamos de acompañantes con Escorpión Dorado, para poder estar", reiteró Acevedo al respecto del Tricolor.

Pero el momento más divertido del video, fue cuando le propuso a Acevedo mencionar, a que otros dos porteros le gustaría ver junto a él en la Selección, sin embargo, la respuesta del arquero santista sorprendió, ya que señaló que él no se pondría en la lista.

"No, pues obviamente Memo, hijole, me metes en situaciones muy complicadas. No, tengo que decir lo que es. Obviamente que no soy egoísta, no me pondría en la lista. Yo no faltaría el respeto jamás ni de Tala...", señaló.

Inconforme con la respuesta, Escorpión le dijo que imaginara que no tenía opción más que ir él y otros dos porteros:

"Pues mira Cota es mi compota el wey, me la paso a toda madre con él, escuchando rolas del Chaka y de Chalino y de Los Temerarios. Y con Memo y Tala, tengo buena relación, tengo poco que los conozco, pero a los dos les tengo el aprecio, entonces no tendría problema en ir con cualquiera de esos tres".

Además, señaló que lo mejor es llegar a la Selección por el trabajo que se haga, y que todo fluya de manera "natural".

"No hay nada más chingón que sea todo natural; a que sea como eres tú, a mí me gusta ser positivo de valores, nunca mala vibra. Lo peor que puede existir son las personas, mala vibra, eso es algo que se vive mucho en el futbol, el ego que genera el poder tener de ganar mucho dinero o inclusive, pues, ser una figura pública", agregó.

"Sí, voy a ir es porque trabajé duro, lo merezco y porque me lo gané entrenando, y no por qué le hice vudú".