'Me pongo del lado de la UNAM', dice Ricardo Monreal ante críticas de AMLO

Ante las nuevas críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por haber mandado a sus estudiantes "a sus casas" en lugar de apoyar en la lucha contra la pandemia de Covid-19, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, salió en defensa de la máxima casa de estudios del país.

"Me pongo del lado de la UNAM, porque yo seré un político temporal, pero seré un maestro permanente en la Universidad, y ahí quiero dejar mis últimos días, enseñando. Siempre me pondré del lado de la UNAM. No me confrontaré con el presidente de la República por sus opiniones, él tiene el derecho a expresarlo y a decirlo, pero creo que la institución, la UNAM, es una institución de gran calidad, lo demuestran los distintos estudios de evaluación".

Entrevistado en las instalaciones del Senado, líder de la bancada morenista se dijo muy orgulloso de pertenecer a la Universidad Nacional como catedrático, ya que es una institución que ha formado generaciones de buenos profesionistas.

"Soy puma y me parece que es importante señalar que nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución, que ha formado generaciones de buenos profesionistas, buenos médicos, buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos abogados. La UNAM es una institución de privilegio", remarcó.

No es la primera vez que el senador Monreal sale en defensa de la Universidad Nacional ante las descalificaciones del presidente López Obrador.

El año pasado, tras las afirmaciones del mandatario de que la UNAM se derechizó y se quedó callada ante lo que hacían los gobiernos en el periodo neoliberal, el presidente de la Jucopo sostuvo que "hay que defender siempre a la UNAM".