'Me ofrecen 88 mil pesos', acusa mujer que sufrió amputación tras negligencia en el IMSS

Vanessa Dib Velazquez, la mujer que sufrió la amputación de sus piernas y la extirpación del útero y uno de sus ovarios como consecuencia de una negligencia en el IMSS de Querétaro, acusó que el instituto le ofreció 88 mil pesos como compensación.

Tras los hechos ocurridos en el Hospital General Regional número 1 de Querétaro, a donde había acudido solo para retirarse el Dispositivo Intrauterino (DIU), ya que estaba traslocado, Vanessa habló este jueves del ofrecimiento que le hace el IMSS.

"Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías", lamentó la mujer, quien señaló que ni siquiera le han ofrecido una disculpa por el daño que se le causó.

"Obviamente eso no va a reparar mi daño, pero ayudaría un poco en la parte emocional, porque, quizá, ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar (...) Me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores, si esos 88 mil pesos valen sus piernas", reiteró, añadiendo que exige que el IMSS le dé unas prótesis nuevas, un aumento de pensión porque tiene lo mínimo, reparación del daño, y becas y talleres para sus dos hijos.

RESPUESTA DEL IMSS

El pasado miércoles, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que analiza la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre hechos registrados entre los meses de septiembre de 2018 y julio de 2019.

La CNDH emitió la recomendación 118/2022, mediante la cual solicitó al IMSS la reparación del daño a la paciente en Querétaro, que sufrió la amputación de ambas piernas e histerectomía a consecuencia de un diagnóstico erróneo.

Al respecto, el instituto refrendó en este caso su disposición de cooperar con los propósitos del órgano garante de los derechos humanos.

Asimismo, el Seguro Social expresó su compromiso con el cuidado de la salud oportuna y adecuada hacia sus derechohabientes.