'Me llama la atención el grado de inmadurez', dice gobernador de Coahuila sobre Ricardo Mejía

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, reclamó al subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, por sus llamados a promover la consulta de revocación de mandato valiéndose de la situación de seguridad de la entidad, destacando el papel de las Fuerzas Federales por sobre las estatales y municipales, así como por promover su imagen como aspirante al gobierno de Coahuila en 2023 y apoyándose en el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Riquelme se refirió al evento del pasado sábado en un salón privado de Torreón, mismo en el que tanto López como Berdeja afirmaron que sería para promover la Reforma Eléctrica, cuando ya ante los presentes lanzaron consignas en contra del Gobierno de Coahuila y explícitamente llamaron a dar el apoyo al presidente López Obrador en la próxima consulta de revocación de mandato.

"Lo que sí es (llamativo) que yo no sé en qué contexto se dio (su visita), no se vinieron a una reunión en materia de seguridad, Ricardo Mejía o el secretario de Gobernación, a lo mejor vinieron a la zona militar, la verdad no sé... Lo que no entiendo el el discurso generando odios y hablando de la seguridad, pues cuando somos uno de los estados que hemos hecho al menos creo, por la relación que tengo de indicadores, las cosas bien, al menos se ha mantenido un buen nivel de interlocución, yo nunca he sido grosero cuando viene el presidente a Coahuila, en lo que me tengo que coordinar lo hago por el bien de las y los coahuilenses, me llama la atención el grado de inmadurez de Ricardo, con el discurso que trata de exponer".

Señaló que, aunque se entiende el contexto en el que se está exponiendo en Coahuila, rumbo a la elección estatal de 2023, se deben procurar mandar los mensajes correspondientes en los tiempos adecuados, evitando además los discursos de confrontación y bajo el entendido de que seguirá el trabajo de seguridad federal en su puesto.

"Pues se entienden sus aspiraciones, pero deben ser en su tiempo y en su momento, digo, me imagino que regresa a la Subsecretaría (Seguridad), yo estoy dispuesto a trabajar de nueva cuenta con él y con el secretario de Gobernación, a lo mejor vino al incendio, pero yo estoy dispuesto a trabajar con ellos y bueno, la verdad es que tenemos, repito, muchos problemas y mucha expectativa del trabajo que hay que hacer".

Fue durante el pasado sábado que Mejía y Adán Augusto López encabezaron un acto en un salón de privado de Torreón, en el mismo se reunieron principalmente liderazgos de Morena de Coahuila, se lanzaron mensajes a favor de la consulta de revocación de mandato presidencial y en contra del Gobierno de Coahuila.

El propio secretario de Gobernación señaló que "es el tiempo de Coahuila, inicia el amanecer democrático este 10 de abril. El próximo año todo México estará con Coahuila, miren yo sé que para Coahuila son un orgullo presumir los dinosaurios, pues les digo una cosa, los dinosaurios van a desaparecer de Coahuila porque va a haber gobierno democrático, de la gente".

Por su parte el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía, indicó que "en Coahuila hay alrededor de 5 mil 400 elementos de las fuerzas de seguridad del Gobierno de México cuidando la seguridad y por eso Coahuila es seguro, lo digo porque el Gobierno del Estado se quiere parar el cuello con el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la guardia Nacional".