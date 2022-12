Me hubiera encantado estar ahí: Agustín Marchesín y su mensaje para la Albiceleste

El portero argentino Agustín Marchesín, campeón de la Copa América 2021 con la selección albiceleste, no escondió su alegría por el triunfo de sus compañeros en el Mundial de Qatar, después de imponerse en la tanda de penaltis a Francia.

“Estoy feliz porque somos campeones del Mundo, feliz porque el mejor jugador del mundo, Leo Messi, logró lo que todos deseábamos y tanto merecía”, señaló el portero del Celta, que también se acordó de su amigo Emi “Dibu” Martínez, decisivo en el último minuto de la prórroga con una parada con el pie a Kolo Muani.

“Emi hizo un Mundial y un proceso soñado. Brindo por ustedes muchachos, se merecen esto y más”, declaró el portero argentino, uno de los descartes del seleccionador Lionel Scaloni para la cita mundialista.

“Haber sido parte de este grupo, conocer a estas personas maravillosas de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la gente que trabaja para que no falte nada hace que uno se sienta parte a distancia. Me hubiera encantado estar ahí, no voy a mentir, pero igualmente soy feliz”, aseguró Marchesín.