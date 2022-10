Me gustaría jugar en River porque es mi familia: Fernando Gorriarán

Después de sufrir la eliminación en cuartos de final del Apertura 2022, Fernando Gorriarán viajó a su natal Uruguay donde ha acudido al llamado de la prensa para ser cuestionado acerca de su aparición en la lista de reserva de su selección de cara al Mundial de Qatar en noviembre, así como de su futuro en el Club Santos Laguna.

Resaltando que el tema económico en el futbol mexicano suele ser muy atractivo para los jugadores, “Nando” respondió para el programa Polideportivo de Teledoce que eso no es lo que más le atrae en un equipo.

“Creo que en lo personal ya no pienso tanto en lo económico sino en lo deportivo, cuando me fui de Hungría me sirvió para poder acercarme más a la selección, entonces hoy para poder pelear con los monstruos que hay en el medio, siento que podría dar otro paso más importante y medirme a mí mismo”.

El volante charrúa de 24 años de edad, dejó claro que busca dar un paso más en su carrera fuera del conjunto de los Guerreros, a donde llegó en el año 2019.

“Siento que puedo dar un paso más, me gustaría venir a jugar en River porque es mi familia y el equipo que me crio, (...) estoy con mucha confianza en lo personal para poder dar otro paso”.

Respecto al tema de la Copa Mundial y de la Selección dijo:

"Soy un uruguayo más, si no me toca soy el primer hincha y si me toca estaré a la orden donde me toque estar".