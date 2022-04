Me gusta ser un meme: Roy Padilla

El pequeño, Roy Padilla, está listo para volver a MasterChef Junior, proyecto que hace cinco años le dio la fama que ahora conserva como youtuber.

Padilla se hizo famoso por su peculiar forma de ser mientras estuvo en MasterChef Junior de 2017 y por un meme en el que se le ve llorando, que a la fecha sigue siendo muy compartido.

El chico charló con El Siglo de Torreón de la participación especial que hará este domingo en "La cocina más famosa de México" y del gusto que le ha dado haberse vuelto un meme.

"Los memes han hecho que la gente me conozca bastante, en especial en donde estoy llorando. Está padre que eso ocurra, me gusta ser un meme, pero también le agradezco a este programa la oportunidad que me dio de darme a conocer", contó.

Padilla mencionó que se encuentra contento de figurar mañana en el programa de la Televisora del Ajusco.

"Estoy emocionado de regresar, de estar con los nuevos participantes. Me encuentro muy contento".

Roy dio algunos detalles de lo que hará este domingo en MasterChef Junior.

"Voy a estar haciendo algunas bromitas a los participantes y también les voy a ayudar, recuerden que ahora el programa pasará los domingos a las 6:00 de la tarde".

De acuerdo con Padilla, la emisión esta vez será espacial; las anteriores han sido de piratas o superhéroes.

"Voy a salir vestido de alien, se supone que llegaré de otro planeta. Está muy chido el concepto, la mera verdad".

Padilla mencionó que sí ha estado al pendiente de la actual entrega de "La cocina más famosa de México".

"Todos los niños me caen increíble. El programa me encanta y es divertido".

Por otro lado, el chico reveló qué ha hecho tras su salida de MasterChef hace unos años.

"Estoy muy pegado a mis redes sociales. Subo bastante material. Sigo haciendo platillos, tan es así que voy a estudiar gastronomía".