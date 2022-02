Me faltó decirle corrupto a Carlos Loret de Mola: AMLO

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola publicó un reportaje con Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre los lujos de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, que contrastan con los dichos de austeridad, el titular del Ejecutivo expresó en su conferencia de ayer lunes que el columnista era "golpeador, mercenario y sin principios".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que a Loret no le gustó que lo haya definido como "golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales", pues le faltó decirle "corrupto".

"No somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Ayer no le gustó a Loret de Mola cómo lo definí, me faltó una palabra; dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Me faltó, es un periodista golpeador, corrupto, eso fue lo que me faltó; mercenario, sin principios y sin ideales", expresó López Obrador.

El presidente de México también acusó a Carlos Loret de Mola y a Claudio X. González de hacer un documental contra los maestros, cuando se aprobó la reforma educativa.