'Me equivoqué', dice AMLO sobre propuestas de ministros de la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se equivocó en sus propuestas que hizo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues acusó que ya en el cargo cambiaron de parecer o ya no están pensando en el proyecto de transformación y de hacer justicia.

Los cuatro ministros que López Obrador ha propuesto en su gobierno son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que los ministros que propuso actúan más en función de los mecanismos jurídicos.

Señaló que no propuso una reforma para limpiar al Poder Judicial porque era muy complicado ir a fondo, porque el Poder Judicial es un poder piramidal, "entonces en la base están los jueces, en medio están los magistrados y arriba está la Corte. Entonces dije 'voy tener oportunidad de proponer a ministros', hice mi cuenta, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México".

"¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones, cada quien asuma su responsabilidad", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que no se siente traicionado por estos ministros, sino que ahora le cuesta contar con cuatro de los 11 ministros del Máximo Tribunal. Manifestó que "de chiripa" los ministros no declararon como inconstitucional la pasada Ley Eléctrica.

-"¿Lo traicionaron?", se le preguntó.

"No, sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los 11, por ejemplo, en la cuestión eléctrica".

"Imagínense, votar primero los conservadores del PRI y del PAN, a favor de las empresas extranjeras, en contra de la CFE, un acto sin duda de traición a la Patria, pero luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la Ley Eléctrica, y ahora esto (prisión preventiva) que estamos tratando que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia, y de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde. Eso como lo planteó aquí Ricardo (Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública ), es gravísimo", contestó.