Me equivoqué: David Faitelson encara y se disculpa con Alejandro Irarragorri

El viernes pasado 8 de julio, las publicaciones del analista deportivo, David Faitelson, en redes sociales desataron mucha polémica; pues en un tuit se lanzaba en contra del Grupo Orlegui, a lo que Alejandro Irarragorri respondió.

"Gracias por lo de Liga Orlegi, se aprecia el reconocimiento… la importancia de quienes no saben cómo ganar y se desgarran por explicar lo inexplicable es asombroso. 6 campeonatos de liga en 32 torneos ¡Vamos por más!“, escribió el empresario mexicano el pasado viernes y dos días después de que Faitelson causara revuelo en Twitter, señalando al grupo como el responsable del mal funcionamiento de la liga mexicana del futbol.

“La Liga MX se está llenado al carajo gracias qué Grupo Orlegi está metiendo mano negra en el arbitraje. Atlas y Santos no están compitiendo legalmente. Bienvenidos a la Liga Orlegi MX”, había dicho el periodista de ESPN.

Ante dicha "pelea" desatada en redes sociales, tanto el director de Grupo Orlegui y Faitelson se encararon en una entrevista, en donde antes de comenzar tocaron el tema y David se disculó con Irarragorri.

"La vida no es necesariamente de estar de acuerdo, pero podemos llegar a acuerdos. Debemos tener distintos ángulos y formas de ver las cosas, si es con respeto, si es con profundidad, con intensidad y la pasión que requiere el futbol para desarrollarse", señaló Alejandro.

"Voy a decir antes de comenzar la entrevista. Me parece que tú eres un hombre que habla de frente, a veces te puedes equivocar o no tener la verdad, pero hablas de frente; y yo también te voy a hablar de frente y te diré que me equivoqué en algunos juicios que he hecho sobre ti; de los cuales si estoy arrepentido y te ofrezco una disculpa. Pero bueno, es parte también del ejercicio periodístico, a veces nos equivocamos, nos apresuramos; espero que lo entiendas así y espero que entiendas la crítica, que podamos llevar una relación de lo que tiene que ser: un directivo y un periodista", fue la manera en que se disculpó el periodista.