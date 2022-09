Me duele: Hijos de Britney Spears hablan de su distanciamiento con ella y la cantante les responde

Fue hace un par de semanas cuando Kevin Federline, expareja de Britney Spears y padre de sus hijos, dio a conocer que la cantante no tenía buena relación con ellos, asegurando inclusive que los adolescentes se habían distanciado de su madre desde hace varios meses.

Ahora, uno de los dos hijos que la ‘princesa del pop’ tiene, Jayden James Federline dio a conocer la verdadera razón por la que se distanció de su madre, asegurando que “no sentía odio por su madre, solamente que por el momento no estaba bien.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, mencionó el joven a través del adelanto de su entrevista para el canal británico ITV.

Posteriormente, mirando a la cámara, el joven dio a conocer que quería mucho a su madre, pero las cosas no estaban bien en este momento. “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

FOTO: ESPECIAL

Jayden de 15 años, también reveló el motivo por el que él y su hermano, Sean Preston, no asistieron a la boda de Britney con su esposo Sam Asghari.

“En ese momento, simplemente no era una buena idea ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo íbamos Sean Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado en buenos términos“, explicó.

La bomba llegaría después, cuando Jayden aseguró que quería mucho a su abuelo, padre de Britney aseguró que no entendía el porqué Jamie Spears recibió mucho odio, ya que a su consideración, él solo estaba tratando de ser un buen padre para la cantante.

“Al principio, solo estaba tratando de ser como cualquier padre que la dejara perseguir el sueño de su hija de convertirse en una superestrella. Tal vez la tutela duró demasiado. Probablemente por eso mi madre estaba muy enojada, por toda la situación con la que ella estuvo lidiando durante demasiado tiempo y, personalmente, creo que debería haberse tomado un descanso y relajarse”, comentó el menor de los hijos de Britney Spears.

“Lo amo con todo mi corazón. Solo estaba tratando de ser padre”, insistió.

FOTO: ESPECIAL

El joven también señaló que su hermano mayor, Sean Preston, no recibió el mismo amor que él por parte de Britney: “Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Sean Preston y me siento muy mal por eso”, expresó Jayden. “Me siento culpable, así que estoy ahí para él. Mamá me ha tratado mejor”.

La respuesta de Britney Spears.

Después de la entrevista de sus hijos, Britney respondió a las palabras de su hijo y aseguró que ella siempre estuvo trabajando, a pesar de lo mal que podría estar pasándola, todo con el fin de que a ellos no les faltara nada.

“Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión. Finalmente, a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me ha sometido, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida. Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre”, compartió la estrella pop. “Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente”.

FOTO: ESPECIAL

Tras esto, la ‘princesa del pop’ aseguró que su padre (Kevin Federline) ni estuvo trabajando por 15 años, llamándolo hipócrita por hoy poner a los pequeños en su contra: “Ayudé a tu padre, que no tuvo trabajo durante 15 años”, aseguró. “Es horrible ver la hipocresía de su padre... Son mis hijos y siempre lo serán”.

Para finalizar, Britney abordó el tema de su salud mental, le pidió a su hijo que por favor se informara antes de hablar sobre un tema tan delicado.

“En cuanto a mi salud mental... mi querido hijo, entiende que primero debes aprender a tomar un libro y leerlo antes de ponerte a pensar en mi intelecto, cariño (...) Si de verdad puedes sentarte y decir con tu mente brillante y sensata que lo que [la abuela y el abuelo] me hicieron estuvo bien y opinar que no son malas personas… entonces sí, fallé como madre”, escribió la cantante.

Cabe destacar que los jóvenes están próximos a cumplir la mayoría de edad, por lo que mucho se presume que Britney podría dejar de mantenerlos y dejar todo su dinero a manos de su actual esposo Sam Asghari.