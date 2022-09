Me costó muchísimo irme, hasta lloré: Agustín Marchesín todavía sueña con el América

Agustín Marchesín salió del América en el 2019, para cumplir el sueño europeo.

Han pasado casi tres años del cambio, el argentino se fue al Porto de Portugal y ahora está en el Betis de Sevilla, pero la añoranza de Coapa queda.

En una entrevista concedida al canal de la Liga de España, el cancerbero indicó que sigue extrañando al América, que se sigue sintiendo un águila y cuando se fue, hasta lágrimas rodaron por su rostro.

"Me costó muchísimo irme del América, si lo hice fue por una cuestión familiar, pero la verdad es que no quería irme. Hasta lloré", aceptó Marchesín.

Aún recuerda como fue el proceso de su adiós: "Estaba de vacaciones cuando me llamaron, me avisaron que me habían venido, que solo tenía que arreglar mi contrato, pero estaba muy a gusto en el América, tenía un sueño, llegar a un club grande, no puedo decir lo que significó para mí estar ahí".

No niega que el jugar en Europa, participar en la Champions League era una de sus metas en su carrera, "pero reitero, irme del América me costó mucho, pasaron varios años para superarlo".