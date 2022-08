Me asusté mucho: Cristian Castro revela las razones del porqué se fue de México

Fue hace un tiempo atrás cuando Cristián Castro dejó México, en pleno apogeo de su carrera artística, dejando a todos con la incógnita del porqué se había ido tan repentinamente del país.

Ahora, a un par de años de esto, el cantante decidió regresar a México, en donde, además de ofrecer un concierto en Cuernavaca, también reveló la razones que lo orillaron a dejar el país. En su encuentro con la prensa, Cristian contó que, a pesar de que le gustaba mucho México, ya no quería seguir viviendo ahí.

“Me salí en el 49 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego me metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?”, contó.

Tras esto, Cristian señaló que México era un país muy bello, solo que no le quedó otra opción: “Hombre, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es, y yo me doy cuenta desde fuera”.

“Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa, y bueno, yo sí me asusto mucho”, explicó el artista.

Cabe destacar que no fue hace mucho cuando también reveló que se quería mudar cerca de su madre, ya que se encontraba preocupado por la reciente caída que la conductora sufrió hace un tiempo atrás.

"La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo (...) Yo lo veo así, el tiempo le puede venir encima, no sé. Puede hacerse daño a sí misma", contó Cristian Castro.