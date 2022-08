'Me amarraron la mano izquierda para obligarme a escribir con la derecha', recuerda joven

Cada 13 de agosto se conmemora el día internacional de la zurdera, según informó el IMSS Coahuila, en México se calculan 13 millones de personas con esta condición, lo que representa un 13 por ciento.

Hiram Salazar es un joven de 18 años que es parte de esta cifra, y asegura que ha tenido complicaciones en diferentes áreas de su vida por ser zurdo, “el problema está más en la escuela, porque las bancas son para personas diestras y yo para escribir me tenía que doblar todo para poder acomodar el lápiz”.

El joven también recordó que durante la primaria, sufrió discriminación de parte de un maestro, “había un profesor, que no sé si por ignorancia o qué, pero me decía que la mano izquierda la usaba el diablo”, Hiram tenía alrededor de 10 años cuando el educador lo obligaba constantemente a trabajar con la mano derecha, incluso una vez le amarró la mano a la banca, “yo no podía escribir con la derecha… recuerdo una vez que le llamaron a mi mamá y me sentaron y me amarraron la mano izquierda para obligarme a escribir con la derecha”, aseguró.

Beatriz Cecilia Franco, titular de Educación Clínica en el Hospital General No. 7 del IMSS, señaló que es necesario mantener el respeto, empatía, la no discriminación y el valor que tiene este sector de la población.

Además señaló que es importante orientar a los niños y niñas zurdos para evitar desconfianza y confusión.

Por su parte, Hiram reconoció que no ha vuelto a sufrir comentarios discriminativos por parte de alguien por ser zurdo, sin embargo ha sentido la necesidad de ser ambidiestro, pese a que es músico y este tipo de arte es la única actividad que puede realizar con la mano derecha, “sí pude aprender a tocar el bajo con la mano izquierda pero al ser un instrumento para diestros no es tan cómodo, sí hay instrumentos pero es más caro, gracias a Dios pude adaptarme y aprendí a tocar con la mano derecha”.

Considera que aún hay mucha desinformación entre la población respecto a la zurdera, “creo que no hay circulando la información necesaria o no se le ha puesto la atención… sí hay cosas para zurdos, como te dije los instrumentos, hay libretas y bancas, pero todo cuesta un poco más caro, y poca gente zurda sabe esto”, finalizó.