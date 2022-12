'Me abrazas y te vas con tus otros hijos'; conmueve niño de Durango que pide a su papá en Navidad

Para los niños, la Navidad representa un momento de alegría y el anhelo de poder recibir el juguete que esperaron a lo largo de un año; sin embargo, para Lupito, la familia es el mejor regalo que pudiera tener.

Sus palabras y expresiones han conmovido a la red, y es que para él, poder ver a papá sería el regalo más preciado.

Lupito, originario de Durango y con no más de siete años de edad, ha sacudido con sus palabras.

El video tiene miles de reproducciones y fue subido por Rubén, un hombre que ha dedicado parte de su vida en ayudar a quienes más lo necesitan, con mejoramiento de viviendas, comida y ropa.

¿Qué le vas a pedir a Santa?

- Nada.

¿Por qué nada?

- Porque nunca me trae nada.

Yo creo que te has de portar mal, o ¿o qué?

- No, porque mi mamá me dijo que no encontraba mi casa, y por eso mi papá ya no volvió.

¿Quieres que le marque a Santa?

- Sí, pero también a mi papá.

Pero yo no tengo el número de tu papá.

- Solo el último mensaje.

¿Le quieres mandar un mensaje a tu papá?

- Sí.

Pero, ¡ni los ve, hijo!

- Pero que le hace, por si los ve.

¿Qué le vas a decir?

-Dice mi mamá que mi papá ya tiene otra familia y por eso ya no volvió para verme.

“Papá puedes venir en Navidad para verme, para darme un abrazo, y luego ya te vas con tus otros hijos”, con esa frase termina el video.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, algunos critican el abandono del padre y otros aplauden la labor de apoyo que realiza Rubén.