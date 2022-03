Materialistas bloquean bulevar en Gómez Palacio; exigen garantías de seguridad ante amenazas

Sindicatos se unen y realizan un bloqueo parcial del bulevar Miguel Alemán para exigir la intervención de las autoridades estatales y municipales ante el presunto hechos de hostigamiento y amenazas que han sufrido por parte de agremiados a la CATEM.

Silvano Márquez Martínez, secretario general del sindicato de Acarreos Públicos de Materialistas, Pasajeros y Similares del Estado de Durango adheridos a la CTM, detalló que desde hace más dos años se tiene conflicto con esta organización y recientemente han sufrido amenazas por parte de la dirigencia, que exige el 50 por ciento de las ganancias.

Esta mañana bloquearon dos carriles del bulevar con dirección a Lerdo frente a un centro comercial donde actualmente trabajan.

Con dicha movilización exigen la presencia de las autoridades de Autotransportes y Seguridad Pública pues temen por su integridad.

"Estamos sufriendo el acoso de una organización que se llama CATEM, en esta obra vienen y nos bloquean con camionetas particulares nos hostigan, amenazan. Ahorita me acaban de marcar que me iba a madrear... no nos dejan trabajar en ningún lado siendo que tenemos los contratos de las obras", dijo.

El bloqueo se mantendrá en tanto no se tenga un encuentro con las autoridades "que nos den garantías", pide Márquez.