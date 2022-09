Matamoros invierte 45 mdp en seguridad

En esta ocasión cerrarán el año 2022 con una inversión de 45 millones de pesos en el rubro de seguridad, afirmó el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López.

El edil manifestó que el 48 por ciento del presupuesto, que el municipio recibe del Fondo de Fortalecimiento Municipal, se destina a ese rubro, pues recordó que al inicio de la Administración se adquirieron 12 patrullas, se ha ido cubriendo el tema del equipamiento, se entregaron uniformes, chamarras, capacitación y se generó el aumento de un 10 por ciento al salario de los elementos.

Sobre calificar de histórica la inversión, el alcalde declaró que otra de las metas fijadas para el primer año es la de completar una corporación con 184 elementos; actualmente se cuenta con 154, por lo que confió en que durante los tres meses que faltan para cerrar el año se cumplirá con el objetivo.

"Estamos en la etapa de la actualización de los exámenes de control y confianza de una parte de los elementos y una vez que terminemos con esta etapa nuevamente abriremos la convocatoria para la contratación de nuevo personal. Creemos que al cierre del año ya se pueda cumplir con esa meta de contratación, la verdad es que estamos muy entusiasmados y creo que hoy la percepción de la ciudadanía hacia la fuerza de seguridad ha cambiado totalmente" recalcó.

Ramírez López repitió que la percepción de la ciudadanía ha cambiado; "hoy podemos decir que formalmente no existe ninguna queja de abuso policíaco en el Ministerio Público, ni en Recursos Humanos, ni en la propia Comisión Municipal de Protección Ciudadana y eso me habla a mí, del trabajo que se ha hecho por parte del comisionado (José Ponce) y de su equipo y me habla también de que se ve el resultado del nuevo modelo a través del Secretariado Ejecutivo, en donde estamos socializando la seguridad pública".

Por último destacó que, anteriormente pasaba una situación muy particular cuando se abría el proceso de contratación para policías, pues los municipios de la región gastaban en la exámenes de control y confianza y demás proceso de contratación de los elementos y luego al poco tiempo migraban, a ciudades principalmente fronterizas, en donde las condiciones salariales son mejores, por lo que ahora se les obliga a trabajar mínimo un año dentro de las fuerzas de seguridad del municipio que erogó la inversión para integrarlos.