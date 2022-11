Más que ser gasto es una inversión: Perales

El comisario César Perales Esparza, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que la compra de uniformes es parte de las inversiones que se tienen que hacer dentro del rubro de la Policía, al ser una prenda que identifica o da arraigo a los elementos.

Esto en relación a la licitación pública nacional número LPN/DSA/042/2022 "Adquisición de uniformes y accesorios para la Dirección General de Seguridad Pública", adjudicada a la empresa Abastecimientos y Servicios de Seguridad Industrial del Norte, S.A. de C.V., donde se cotizan camisas para policías por más de 2 mil 700 pesos y cascos para motociclistas por encima de los 10 mil pesos. La propuesta económica, ya con IVA, presenta un monto global es de 15 millones 258 mil 732.23 pesos.

El director aseguró que todo lo que se refiere a Seguridad Pública, más que ser gastos, son una inversión que se considera dentro de los parámetros de calidad.

En el documento se indica que Perales Esparza avaló la evaluación técnica de lo que se solicitó. En este sentido, expuso que 28 años de servicio le respaldan para conocer cuál es la ropa adecuada para brindar el servicio adecuado, pues indicó que se pasa de climas templados a extremosos durante el mismo periodo del servicio, de modo que se requieren características muy específicas en las prendas.

"No cubre el requisito cualquier tipo de ropa", expresó.

El comisario dijo que no se pueden manejar números en relación a los elementos con que cuenta la corporación, por cuestiones de seguridad, sin embargo, aseguró que todo lo que se adquiera de equipamiento se va a utilizar en tiempo y forma, una vez que sean entregados.

"Es el número que se necesita, no se está solicitando una cosa que no se vaya a utilizar o que no se vaya a tener un buen fin para ello", comentó, "en Seguridad Pública no se puede decir que sea un lujo porque es una necesidad básica del policía tener una buena identidad".

Señaló que las áreas administrativas determinarán la fecha de entrega y aseguró que será del conocimiento público.

Respecto a la última entrega de uniformes que se tuvo en la Policía de Torreón, el comisario dijo que los elementos le han manifestado que fue hace cinco años y que en la anterior administración municipal no se hizo ninguna entrega.