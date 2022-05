'Más propiedades que la Linaza tiene Marina Vitela'

En rueda de prensa, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Gómez Palacio, Raúl Meraz y la diputada federal por este mismo partido, Lorena Piñón, hicieron una dura crítica a la candidata a la gubernatura de Durango por el partido Morena, Marina Vitela. Lo anterior a raíz de que se diera a conocer en un medio nacional que la candidata tiene muchas propiedades en Gómez Palacio, Lerdo y la capital.

"Nos enteramos en un medio nacional que la candidata que lloró hace unos días porque decía que le estaban atacando a la familia, que -puntualizando- no era un tema contra la familia, sino un tema de corrupción en donde se ha ido beneficiando a lo largo de la Administración municipal con contratos a nombre de su familia y vemos que ahora le sacan a la luz más de 25 propiedades que, a lo largo de su carrera política y de su carrera profesional en el sector Salud, pues... sería imposible adquirir", dijo el presidente del PRI, Raúl Meraz.

SEÑALAN FALSEDAD EN DISCURSO

Meraz mencionó que de esta manera el discurso de austeridad de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, queda en evidenciado como falso y dijo que hasta este día nadie ha desmentido la nota de las 25 propiedades de Vitela, de las cuales solo 4 estarían en la capital y el resto en Gómez Palacio y Lerdo.

Dijo que estiman que son más de 75 millones de pesos lo que costarían las propiedades a nombre de la candidata de Juntos Hacemos Historia. "Que sería imposible que ella en los cargos que ha ocupado públicos, de manera legal, pudiera haber adquirido y ahora hay una ley tres de tres días y ella es la única que no la presentó. La ley tres de tres obliga a los candidatos a que presenten su situación patrimonial y dicen que tiene más propiedades que la Linaza y que la Moringa juntas, entonces que nos aclare, ¿cómo le hizo para adquirir ese patrimonio?, porque no fue de manera lícita con los cargos que ha ocupado", dijo Meraz.

El dirigente del PRI en Gómez Palacio dijo que el dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP) que va en la coalición Juntos Hacemos Historia que lidera Morena en Durango, Hugo Rosales Badillo, no tiene calidad moral para hacer ningún señalamiento, ni defender a nadie.

"Mejor Hugo Rosales Badillo que nos platique cómo está de demandas en Nayarit por todos los desvíos que hubo del Infonavit y todos los juicios que tiene pendientes y todavía viene a hablar de legalidad y transparencia y no tiene cara", dijo Meraz.

Mencionó que los abogados del partido (PRI) están viendo las vías jurídicas para proceder ante la evidencia (las casas registradas a nombre de Marina Vitela), de que camina en una dirección contraria a lo que la sociedad demanda.

'QUE NO SE HAGA LA VÍCTIMA'

Otra crítica fue la que hizo la diputada priísta Lorena Piñón: "Soy feminista pero detesto la actitud de algunas mujeres que alegan violencia política de género cuando se les descubren las corruptelas, y este es el caso de Marina, que no se haga la víctima, ¿por qué ella no hizo su declaración de 3 de 3? ¿Y saben por qué? porque ocultaba las 25 casas de 75 millones de pesos. Es una vergüenza realmente todo lo que ha sucedido".

Entre las propiedades destaca una en Lerdo de 828 metros cuadrados, otra de 598 metros cuadrados en El Campestre de Gómez Palacio y ahí mismo otra de 406 metros cuadrados.