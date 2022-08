Más firme que nunca: Alcalde de Torreón sobre deseo de buscar candidatura a Gobierno de Coahuila

Luego de la renuncia al PRI del diputado federal por Coahuila, Shamir Fernández, ocurrida el fin de semana pasado, el alcalde de torreón, Román Alberto Cepeda, se volvió a referir a su deseo para buscar en un futuro la candidatura al Gobierno de Coahuila, intención de la que dejó en claro que está "más firme que nunca".

Cuestionado este lunes por medios de comunicación, el mandatario municipal señaló que el diputado Fernández, a quien ha catalogado como "amigo" en el pasado, renunció al PRI por motivos que solamente él conoce, señaló que se trata de decisiones personales y que solamente el propio diputado habrá de responder ante la opinión pública, posteriormente se refirió a la situación de su partido de cara a la elección para renovar el Gobierno de Coahuila y sus intenciones de ser considerado como posible candidato, tema en el que insistió de forma afirmativa.

"Tengo 38 años de priísta y mi amistad continúa, las decisiones son de él (Shamir Fernández), son personales y él habrá de responder por qué motivo fue lo que hizo que tuviera esa decisión, pero mis amistades no tienen una ideología... Soy alcalde por el partido (PRI), yo creo que lo he dicho en múltiples eventos, no solamente el partido, sino quienes hacemos partido debemos de ir acorde a lo que demanda una nueva sociedad, en el partido tendrá que obedecer lo que una circunstancia, un escenario y una sociedad demandante exija, creo que eso es parte no solamente de un partido, sino de la militancia, los estatutos yo los conozco perfecto, soy un hombre que tiene 38 años en el partido y me formé en la escuela de cuadros".

-¿Sigue firme su decisión de figurar como candidato del PRI?

"El día que no la tenga estaré muerto, sigo con ella y sigo más firme que nunca, pero con la misma responsabilidad y compromiso que he tomado en todas las decisiones de partido, en todos los sentidos en mi vida, sin obsesión pero con mucha responsabilidad".

Cuestionado sobre la posibilidad de que algún otro partido le ofrezca la posibilidad de ser candidato al Gobierno de Coahuila, Cepeda señaló que se trata de un tema que ni siquiera se ha analizado, esto debido a que se tiene actualmente una "responsabilidad" como alcalde de Torreón y que demanda la totalidad de su atención en el tema público.

"Yo ahorita estoy ocupado por gobernar Torreón y es lo más importante, no he recibido yo ningún ofrecimiento, he sido firme, creo que cuando queramos conocer a una persona no hay que verla por lo que va a hacer, sino por lo que ha hecho, tengo 38 años de priísta y tengo 27 años de ser servidor público, lo voy a hacer como lo he hecho siempre, con responsabilidad y compromiso en todas las decisiones, pero sobre todo ahorita hay algo que es importante, me dieron la confianza los torreonenses y estoy tratando de ganármela todavía más todos los días, con trabajo, con responsabilidad y compromiso, lo demás pues vendrá a su tiempo", señaló Cepeda González.