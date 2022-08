Daniela Luján celebra éxito del spin off de Una familia de diez

La actriz Daniela Luján no puede estar más feliz, y es que el programa, ¿Tú crees?, que ella encabeza junto con Ricardo Margaleff se posicionó entre lo más visto el pasado domingo en la pantalla chica, consiguiendo una audiencia de 1.7 millones de personas.

"Estoy muy contenta, muy feliz por este recibimiento que le dieron al programa. La verdad yo estaba muy nerviosa porque en este programa no tendremos a 'Plácido' (Jorge Ortiz de Pinedo), ahora somos nosotros (Ricardo Margaleff y ella) quienes tenemos una mayor responsabilidad.

"Tenemos escritores maravillosos que han hecho y están contando una historia increíble. Gracias a la gente de la Comarca Lagunera por apoyar este comienzo y créanme que me hubiera gustado tener unas ricas gorditas para habérmelas comido el pasado domingo viendo el arranque de ¿Tú crees?", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En ¿Tú crees?, "spin off" de Una familia de Diez, "Plutarco" (Margalef) y "Gaby" (Luján) deciden independizarse junto a su hijo "Justito", el "Ajolotito" (Tadeo Bonavides); la familia deja el departamento de los López para probar suerte por su cuenta, pero ser independientes no les será fácil.

"Ahora vemos a 'Gaby' de otra forma, fuera del universo conocido que tenía junto a su familia. Ella ha salido al mundo real. Busca tener un nuevo lugar, hacer amistades. Vamos a ver si 'Gaby' y 'Plutarco' logran mantener la independencia que querían o si regresan a la casa de los López, así que hagan sus apuestas".

Dentro de la trama, la gente vio cómo "Gaby' y 'Plutarco' consiguen un empleo en "Almacenes Patito', un mercadito en donde siempre hay alboroto por los pleitos entre sus dueños.

"Ahí todo es válido. Es un supermercado bien divertido en donde pasa todo. Los dueños son dos hermanos y uno quiere acabar con el lugar para poder cobrar una fastuosa cantidad de dinero por un seguro".

Entre el elenco, destaca la participación de la actriz, María Luisa Delgado, quien ha figurado en grandes programas como el de Anabel Ferreira).

"Me ponía muy nerviosa de grabar escenas con María Luisa, es lo máximo, ella es divertidísima. Nos acompañan también Pierre Angelo, Luis Manuel Ávila y Adriana Moles y por supuesto tendremos como invitados especiales a algunos actores de Una familia de diez".

Reveló Luján que jamás imaginó que un "spin off" de "Gaby" y "Plutarco" pudiera llevarse a cabo.

"Es fecha que aún no lo dimensionó. No me la creó aún que soy la protagonista, junto con Margaleff. Esto está padrísimo y espero que la gente se divierta al ver la serie, tanto y como nosotros nos entretuvimos haciéndola".

En cuanto a la química que hay con Ricardo, Daniela informó que se ha vuelto los mejores amigos en la vida real.

"Desde que comenzamos en Una familia de diez, se dio una relación muy especial con él que se ha ido fortaleciendo gracias a los programas y a la obra de teatro de Una familia de diez. Admiro mucho a Margaleff y agradezco mucho vivir esta aventura con él".

Por otro lado, Luján mencionó que recién estrenó en CDMX la obra Tres versiones de la vida, algo que de igual manera la mantiene emocionada, ya que ama el teatro.

"También es comedia, pero muy ácida. Habla sobre la fragilidad, sobre las debilidades humanas y sobre cómo muchas personas se la viven aparentando lo que no son", puntualizó.