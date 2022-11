Más empresas locales cumplen NOM-035

Cada vez son más las empresas duranguenses que trabajan con base en la Norma Oficial Mexicana (NOM- 035) ya que se tiene conciencia de que es la tendencia a nivel mundial y de que es necesario reducir el estrés de los trabajadores para poder aumentar la productividad.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Magdalena Gaucín, reconoció que no todo se ha podido implementar, pero si se ha avanzado ya que las empresas que no cumplan pueden ser multadas.

"A partir de la pandemia las formas de trabajar son muy diferentes, antes si se trabajaba con un ritmo muy acelerado pero a partir de esto siento que todos hemos entendido que son otros ritmos de trabajo, son otras formas de trabajar y tenemos que entrar en esta nueva dinámica", informó.

Pero además, el tema de la salud mental es algo que también preocupa a los empresarios ya que finalmente termina impactando en el tejido social y en sus empresas, "porque no tienes tú productividad si tienes un problema de salud mental con tus trabajadores, pero sí tienes que irlo trabajando", enfatizó.

Y aunque reconoció que no todas las empresas han implementado la NOM-035 en su totalidad, sí se están haciendo esfuerzos. "No todas lo han podido implementar, pero todas van hacia allá, cada vez se habla más de la Norma-035 donde cada vez tenemos que trabajarlo más, cada vez se platica más, ya las empresas están más preocupadas también por cómo están sus trabajadores porque en base a ello tienen mayores posibilidades", indicó.

ESTRÉS, UN ASUNTO GENERACIONAL

Y consideró que el estrés también es un asunto generacional, ya que anteriormente no impactaba tanto como ahora. "No todas las generaciones reaccionan de la misma manera, cuando tienes trabajadores de una edad avanzada yo siento que no hay este problema del estrés laboral, es también de unas generaciones que vienen que son menos tolerantes sobre todo a la frustración", señaló.

Por lo que consideró que se debe analizar el tema desde una perspectiva integral.