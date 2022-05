Más de 500 ciudadanos del Distrito 02 no podrán participar en proceso electoral de Durango

Un total de 502 ciudadanos no podrán votar en esta jornada electoral del 5 de junio, donde se renovará la gubernatura y las alcaldías de Durango. Mientras que 3 mil más están en riesgo de no hacerlo.

Se trata de ciudadanos que pertenecen al Distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio y que abarca 10 municipios de la zona Laguna.

Daniel Reyes Rivera, encargado de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que 502 ciudadanos que realizaron diversos trámites, pero no que no recogieron su credencial para votar antes de la fecha indicada, no podrán participar, ya que su plástico fue enviada a resguardo.

-

Será hasta después de celebrada la jornada electoral del 5 de junio, que sus credenciales se podrán nuevamente a su disposición para que puedan recogerlas.

En cuanto a los trámites de reimpresión, que se mantuvo vigente hasta el 20 de mayo, Reyes Rivera, informó que fueron cerca de 3 mil los trámites que se solicitaron ante la Junta, cuyos plásticos se mantienen a disposición del ciudadano.

Pero la fecha límite en la que podrán recoger sus credenciales del INE, será el 3 de junio, es decir, el viernes anterior a la jornada electoral.

De no acudir antes de la fecha señalada, estos ciudadanos tampoco podrán participar en la jornada del domingo 5 de junio.

"Lamentamos que no hayan acudido por ellas, y en estos momentos nuestros módulos que tenemos aquí en Gómez Palacio, están atendiendo a la ciudadanía que solicitó su trámite de reimpresión, se tuvo hasta el día 20 mayo, para poder hacer su trámite, y las vamos a estar entregando hasta el día 3 de junio, que es el viernes previo a la jornada electoral. (El llamado) a toda esa ciudadanía que acuda por su credencial para votar, pues aparece en la lista nominal y con ese plástico puede participar", dijo el vocal en funciones.

Reyes informó que la Lista Nominal correspondiente al Distrito 02 la conforman 335 mil 326 ciudadanos, de los cuales 264 mil 967 corresponden al municipio de Gómez Palacio.

Es decir, el 79 por ciento de los ciudadanos que conforman la Lista Nominal del Distrito 02, se localiza en Gómez Palacio.