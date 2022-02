Más de 19 millones de alumnos ya volvieron a clases presenciales en México

La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, aseguró que se avanza en el regreso a clases presenciales de estudiantes de educación básica, al registrarse hasta el momento una asistencia de 19 millones 288 mil 951 alumnos.

"Me siento muy orgullosa de la respuesta que ha habido por parte de los padres de familia, maestros y autoridades educativas y alumnos por esta disposición que tienen. Se ha visto esa emoción y esa alegría por parte de los alumnos de estar en su institución".

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la funcionaria federal dijo que hasta hoy operan 197 mil 192 escuelas, y que se encuentran dando clases frente a grupo un millón 690 mil 752 docentes.

Sobre el sector magisterial, Gómez Álvarez señaló que en los 32 estados del país se concluyó con la jornada de vacunación del personal educativo, y se aplicaron 2 millones 116 mil 87 dosis.

Hizo también una invitación a aquellos docentes que aún no se han vacunado para hacerlo. "Todavía si se da esa oportunidad de que a los maestros que les falta la segunda dosis o que por alguna razón no fueron o no se han vacunado, se podrá vacunar a docentes en las jornadas de vacunación".