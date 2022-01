Más de 100 mil familias en Durango se beneficiarán con decreto para regularizar autos 'chocolate'

Serán más de 100 mil familias en Durango las que se beneficiarán con el decreto presidencial para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, el cual fue publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación.

El gobernador José Rosas Aispuro Torres agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador, el haber contemplado al estado en dicho decreto.

Recordó que fue en la reunión de seguridad que se celebró en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que se expuso al presidente la necesidad de que Durango fuera incluido en el decreto, dado el gran número de vehículos extranjeros que circulan en la entidad y el no incluirlo representaría un riesgo de seguridad.

“No regularizarlos nos estaría generando problemas de inseguridad, porque muchos de ellos se utilizan con otros fines, entonces decirles que hoy nos da mucho gusto que Durango, con el decreto que se emitió el día de ayer por parte de la Secretaría de Gobernación, Durango está contemplado, ya daremos a conocer los detalles”, dijo el gobernador.

Aunque adelantó que no estarán contemplados vehículos de lujo ni deportivos.

Además, no deberán tener reporte de robo en los Estados Unidos. “Eso es importante, porque hay quienes se han dedicado a importar vehículos, los venden aquí, los compran de buena fe, pero no saben que esos vehículos en muchos casos tienen un reporte de robo en los Estados Unidos, y esos vehículos no van a entrar”, aclaró Rosas Aispuro.