Más de 100 escuelas en La Laguna de Durango tienen desabasto de agua

Un total de 106 planteles escolares de nivel básico de La Laguna de Durango presentan problemas en el abasto de agua potable. La Subsecretaría de Educación en la región descarta problemas de infraestructura.

Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, titular de la Subsecretaría, detalló que de este total de escuelas con problemas en el abastecimiento, 37 se localizan en el municipio de Gómez Palacio, 55 en Lerdo y las 14 restantes entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí.

En algunos casos, las autoridades escolares se han visto obligados a reducir su jornada laboral, dado el número de estudiantes y la falta de agua potable, condiciones con las que no se cumplirían las exigencias de higiene ante la pandemia del COVID-19.

"De esta totalidad de escuelas que tienen una alta matrícula, pues se ha visto la necesidad de modificar la jornada laboral, el servicio educativo, toda vez que pues es imprescindible el vital líquido para poder cumplir cabalmente con los protocolos y las bebidas y que todavía, pues bueno, estamos en esta pandemia", comentó el funcionario estatal.

Mencionó que en la mayoría de los casos son las presidencias municipales a través de sus sistemas operadores, quienes atienden a los planteles a través de pipas por lo menos cada tercer día.

"Reconocer que han hecho esfuerzos para recomponer esta situación del abastecimiento", comentó el subsecretario.

SIN CONDICIONES PARA ENFRENTAR EL CALOR

Por otra parte, Valdés Gutiérrez reconoció que varios planteles de los 1,206 que se encuentran distribuidos en los 11 municipios de La Laguna, mayormente en Gómez Palacio y Lerdo, no están en condiciones para enfrentar las altas temperaturas que se podrían registrar en los próximos meses.

Y es que recordó que las escuelas vienen de 17 meses de pandemia, en dónde fueron vandalizados debido a la ausencia, ante el resguardo en el que se mantuvo el personal y los alumnos, por lo que solo fueron atendidas con lo más indispensable para regresar de forma presencial.

"Cuando menos se trabajó para generar las condiciones mínimas, también hay que decirlo y aceptarlo, que muchas de las escuelas pues no, desgraciadamente no tenemos las condiciones para en determinado momento mitigar las inclemencias del tiempo con altas temperaturas, entonces estamos entrando en la etapa de calor aquí en La Laguna, las temperaturas actuales que tenemos pues no son las mismas que vamos a tener en mayo y en junio", reconoció.

Ante tal escenario, dijo que se buscará sumar esfuerzos entre las diferentes instancias de gobierno y la comunidad educativa, para generar las mejores condiciones para los miles de estudiantes.

