Más de 100 'aviadores' en nómina educativa en La Laguna de Durango

Como parte de la revisión a la nómina educativa, se han identificado más de 100 casos de trabajadores del sector educativo en la región Lagunera de Durango que no fueron localizados en sus centros de trabajo ("aviadores") y otros más que tienen una licencia laboral desde hace 20 años, informó ayer el titular de la Subsecretaría de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León.

Dijo que estas anomalías son producto de "acuerdos políticos" que se hicieron en su momento.

"Nosotros tenemos una lista ya depurada, porque ni siquiera teníamos con claridad quiénes estaban. Había mucha gente oculta, o sea, que no encontrábamos en sus sitios, no los encontrábamos.

Todavía tenemos gente y lo estamos revisando antes que otra cosa suceda, tienen 20 años que no se presentan a laborar y tienen plazas importantes. O sea, pues ¿cómo no va a quebrar esto? He revisado las listas y nombre por nombre, algunos de ellos han dicho, 'no pues yo ya me voy, yo me voy a pensionar', no tienen vergüenza eh, tienen 25 años y 5 de servicio y se van a pensionar", comentó.

El funcionario dijo que estas personas tienen "sueldos grandes" y que ante dicha situación, la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) tendrá que actuar legalmente porque "si los solapamos pues somos cómplices". Adame de León indicó que en lo que va de la actual administración estatal, se han dado de baja por lo menos a 10 personas por diversos motivos en la Subsecretaría de la región Lagunera.

A inicios de este mes, el secretario de Educación en Durango, José Guillermo Calderón Adame, dijo que en enero del próximo año harán una revisión de la permanencia laboral en la región Lagunera. Se van a monitorear todas las escuelas públicas y se va a supervisar "que todo mundo esté en su centro de trabajo, realizando la labor educativa para la que fue contratado".

SE AHORRAN 30 MILLONES DE PESOS

El funcionario recordó que en la administración estatal actual y como parte de la depuración de la nómina magisterial, se han dado de baja alrededor de 200 personas, sobre todo del sistema educativo estatal. Esto representará un ahorro de 30 millones de pesos anuales. Adame Calderón indicó que las bajas son principalmente de personas que se desempeñaban en puestos administrativos y que fueron contratados durante 2021 y 2022.

"Son de oficinas centrales, personas que no están ligadas precisamente a las aulas o a la parte del servicio educativo, eran administrativos, sobre todo que llegaron durante el 2021 y 2022. (Se concentran) mayormente en la capital, aquí en La Laguna vamos a hacer un plantilleo", expuso.