Martha Higareda derrocha hermosura con el traje de baño ideal

Martha Higareda es una de las actrices más talentosas y queridas de nuestro país. A sus 39 años, Martha ha conseguido trabajar en producciones exitosas como Amarte duele, No manches, Frida, entre muchas otras más. Marta incluso es muy activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo sus rutinas, su día a día y cada uno de los looks que luce a diario o en eventos especiales.

La pareja de Lewis Howes recientemente derrochó toda su hermosura a través de su perfil de Instagram y compartió un carrete de imágenes el cual comienza con una fotografía de ella posando en traje de baño.

¿Por qué el traje de baño de Martha es ideal para las mujeres de 30 años?

El traje de baño que Martha Higareda lució en sus redes sociales ideales para mujeres de 30 años porque posee breteles finos, lo cual permite que a una no le queden muchas marcas del bronceado. Además, posee un estampado floral supercolorido, pero romántico a la vez.

"Había estado filmando @monarchonfox en Atlanta y después me fui a filmar #fugadereinas a México. No me había tomado un tiempo de vacaciones. Así que fuimos a uno de mis lugares favoritos del mundo #Maui Con el plan de tener No plan, @lewishowes y yo, nos dejamos llevar diciendo que si a todas las aventuras que vinieran", comenzó escribiendo debajo de la fotografía Martha Higareda.

"Nadamos en cascadas. Cenamos bajo las estrellas con @beardybrandon y su familia @kiawe_outdoor con @shugood y su familia, caminamos por la playa, nadamos en cascadas, cantamos canciones y la aventura nos llevó a convivir con nuevos amigos en The Ultimate Man Cave. Tenía tiempo que no reía tanto y miren que yo me rio mucho. Ha sido una gran experiencia viajar sin planes y dejarse llevar por lo que vaya saliendo en el camino!", finalizó Martha.