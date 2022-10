Marine Le Pen apoya moción de censura de la izquierda contra Gobierno de Élisabeth Borne

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, anunció esta tarde que su grupo no solo votará hoy su propia moción de censura contra el Gobierno de la primera ministra, Élisabeth Borne, sino que apoyará la de la izquierda porque quiere rápido una alternativa, si es necesario con nuevas elecciones.

"Ahora, ante tantos fracasos y tantas incertidumbres, lo urgente es la alternancia", subrayó Le Pen en el discurso ante la Asamblea Nacional, que debía estar dedicado en principio a la defensa de su propia moción de censura.

La presidenta del grupo parlamentario de la Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en inglés) dio la sorpresa al decir que sus 89 diputados darán también sus votos a la moción de la coalición de izquierda NUPES, que reúne a La Francia Insumisa (LFI), los ecologistas, los socialistas y los comunistas.

Sin embargo, eso no debería cambiar mucho las cosas ya que la suma de los diputados de la NUPES y del RN no llega a los 289 necesarios para que salga adelante la censura contra el Gobierno de la primera ministra, teniendo en cuenta que el partido conservador Los Republicanos, el único que podría decantar la balanza, ya ha avanzado que no dará su apoyo a ninguna de las dos mociones de censura.

Le Pen justificó su respaldo a la moción de la izquierda, pese a las grandes diferencias en el programa, porque a su parecer el Ejecutivo de Borne ha creado "una situación sin control que no puede perdurar en un país como Francia".

"Una moción de censura -puntualizó- no es para nosotros un juego político, ni una forma de ejercicio impuesto. Pero cuando las circunstancias lo exigen, es para nosotros la expresión solemne y responsable de un desafío republicano y democrático frente a un poder que falla de forma grave".

Le Pen insistió en que no tiene miedo a las "amenazas" de disolución de la Asamblea Nacional lanzadas por el presidente, Emmanuel Macron, para el caso de que la acción de su Gobierno se viera bloqueada en el Parlamento.

"Si tenemos que volver a unas elecciones -añadió-, estamos preparados, preparados para rendir cuentas de nuestros votos, de nuestras posiciones. Pero, sobre todo, listos para proponer al país un gran proyecto alternativo. Creemos de todo corazón que es lo que hace falta para Francia, y cuanto antes mejor".

La Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), que tiene 147 diputados, defendió su propia moción de censura con críticas al Ejecutivo de Borne que la presidenta del grupo ecologista, Cyrielle Catelain, centró en "la inacción climática" y en la línea liberal del Gobierno.

"No se puede hacer planificación ecologista y liberalismo" al mismo tiempo, subrayó Catelain, que cargó contra los presupuestos de Borne, que a su juicio "dan un cheque en blanco a los más ricos", que son además los que más contaminan.

Estas dos mociones de censura, que se resuelven esta noche con sendos votos, son consecuencia del recurso por parte del Ejecutivo de Emmanuel Macron la semana pasada del artículo 49.3 de la Constitución para aprobar los presupuestos de 2023 sin pasar por el voto de la Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría absoluta.

Ese artículo supone que la oposición puede presentar inmediatamente mociones de censura, con tal de que estén firmadas por un mínimo de 58 diputados, que se debaten en un plazo de cinco días después de su formalización.