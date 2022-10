María Rebeca lee para los laguneros

De un pueblo pesquero de Texas hasta la Comarca Lagunera, arribó la tan conocida "Amy, la niña de la mochila azul", personaje interpretado por la famosa actriz María Rebeca Zepeda Lozano, oriunda de Ciudad de México.

La primer Feria del Libro Infantil y Juvenil de Torreón la llevó hasta las instalaciones de la emblemática e histórica Secundaria Lázaro Cárdenas del Río, como parte de su itinerario cultural. Sobre el escenario del auditorio de dicha escuela, la actriz comenzó a leer el primer capítulo del libro Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel, cuando el reloj marcaba las 05:13 de la tarde; "Esta novela me gusta mucho, me parece muy mágica".

Ante los micrófonos de la prensa también expresó su gratitud con la vida, reiterando el impacto de la película La niña de la mochila azul, que fue un parteaguas en el cine familiar, incluso se mostró abierta a volver a colaborar junto a Pedro Fernández, con quien protagonizó dicha cinta. Al mismo tiempo, hizo una remembranza de su infancia, compartiendo que creció en el foro de Chespirito. Confesó que dentro de todo el abanico de actividades profesionales que realiza también le gusta cantar; "Me gusta la cantada, solo que no soy muy buena, he hecho proyectos de teatro musical... Me gusta la fotografía, la lectura, el arte, me gusta pintar".

Su trayectoria abarca desde la pantalla grande, hasta la pantalla chica y los escenarios de grandes teatros.

Por último, compartió que "Amy" le dejó el cariño de toda la gente, considerándolo un regalo de vida impagable. Reconoció también el ejemplo de sus padres, la actriz Irma Lozano y el actor José Alonso, representando una familia llena de talento mexicano.