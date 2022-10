María León posa en lencería desde la cama

La cantante María León se dio a la tarea de robar miradas entre sus seguidores con una foto que compartió en redes sociales, pues se dejó ver desde la cama con lencería.

Posando recostada bocabajo, León lució una pantaleta blanca llena de encajes, mientras que el resto de su cuerpo lo dejó completamente descubierto.

Además, la también bailarina aprovechó su publicación en Instagram para dedicar unas palabras a su cuerpo, agradeciéndole todo lo que le permite hacer.

"Querido cuerpo: Ya se que te tengo todo adolorido pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente", escribió la cantante.