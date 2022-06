Marcus Ornellas se declara aficionado de Santos Laguna

En los últimos años, Marcus Ornellas ha acaparado reflectores gracias a su trabajo y es que ha pasado de proyecto en proyecto y hoy estrena uno más que lo tiene bastante entusiasmado...Mujer de nadie.

"No me puedo quejar, Diosito sí me quiere. Estoy feliz. A veces la gente me pregunta, '¿Te imaginabas lo que estarías haciendo lo que estás haciendo ahora?', y la verdad es que lo visualizaba, no sabía cuándo pasaría, pero sabía que ocurriría.

"Eso no quiere decir que no esté agradecido con Dios, con la vida, con la gente que me ha dado trabajo. Estoy seguro de que no les he decepcionado. Yo, si voy a trabajar, trato de dar lo mejor de mí, siempre por más que esté agotado o tenga problemas", mencionó Marcus en entrevista con El Siglo de Torreón sobre las oportunidades laborales que se le han presentado.

Ahora, se encuentra feliz por el estreno de Mujer de nadie que ocurrirá este lunes a las 21:30 horas por el canal Las Estrellas y eso lo transmitió por el auricular en la charla telefónica que dio a este diario.

"Estoy emocionado porque el pasado jueves tuvimos la presentación de la novela a la prensa y pudimos ver un adelanto de casi 7 minutos, recibimos muy buenos comentarios", expresó.

Ornellas mencionó que Mujer de nadie es una adaptación de Amarte es mi pecado (2004) aunque aclaró que la historia tiene muchos cambios y se encuentra muy apegada a los tiempos actuales.

"Yo no vi la versión anterior, pero por lo que me contaron la trama si está muy distinta. Ahora, les platico que es corta, solo serán 45 capítulos, creo es un buen número para una telenovela", sostuvo.

Ornellas dio un adelanto de lo que tratará Mujer de nadie, en donde también actúan Livia Brito o Cynthia Klitbo.

"Es la historia de 'Lucía' (Livia) que crece en un pueblo de Puebla. Es una artesana, al inicio de la novela le pasan muchas cosas. Su novio no es lo que parece y por azares del destino conoce a 'Fernando', mi personaje".

En ese sentido, Ornellas mencionó que "Fernando" es un Administrador de Empresas. Es soltero, honesto, leal, de personalidad seductora y emprendedor. Ha logrado establecer una pequeña empresa de logística y transporte en sociedad con un amigo de la infancia.

"'Fer' es dedicado a la familia. Como su papá ya no está, él es el encargado de su familia. Como es muy trabajador descuida la parte amorosa y entonces conoces a 'Lucía' y todo cambia para él", subrayó.

Durante la entrevista, Marcus reveló las bondades que tiene su papel.

"La audiencia verá que es un hombre que ríe, grita, se enoja y a la vez es tierno. Si tiene ganas de llorar, llora; si quiere enojarse, se enoja y eso está padre. Es necesario sacar las emociones que traemos, porque si no termina uno cargando cosas que no, por eso admiro a 'Fernando' porque él no se guarda nada y yo sí".

Explicó Marcus que la mayoría de los personajes que ha realizado le han servido de catarsis.

"Mis papeles son como terapia, yo me terapeo en mis escenas. El personaje pasa por el filtro del actor y en mi caso termino regalando muchas cosas mías a cada personaje y al final yo termino aprendiendo bastante del personaje; se trata de un ganar, ganar porque le das cosas al personaje, pero también recibes cosas de éste y eso es muy bonito", detalló.

Por otro lado, Marcus recalcó que le va al equipo Santos Laguna, algo que ya había dado a conocer en noviembre de 2021.

"Mi equipo favorito es el Santos Laguna, incluso tengo varios jersey que utilizo constantemente.

"Uno de mis mejores amigos es mi maestro de actuación, René Pereyra, oriundo de Torreón y reconocido director y productor. Cuando yo iba a su casa, él siempre estaba viendo juegos del Santos, logrando despertar mi interés por este conjunto, así que puedo decir con orgullo...yo soy Santista", manifestó.

(CORTESÍA)

Estrenará en horario estelar

Mujer de nadie, nueva producción de Giselle González, protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas, se estrenará este lunes a las 21:30 horas por el canal Las Estrellas.

Cuenta la vida de "Lucía" (Livia Brito), una hermosa joven que vive en San Jacinto, Puebla y quien anhela descubrir el verdadero amor.

Ella quedó huérfana de madre desde muy pequeña. Su padre, "Jacobo" (Marco Treviño), se hizo cargo de ella, por lo que juntos construyeron una relación muy estrecha y amorosa.

La mayor pasión de "Lucía" es el oficio inculcado por su padre, la fabricación de talavera. Tiempo después, "Jacobo" se casó con "Isaura" (Cynthia Klitbo), una mujer ambiciosa y cruel.

"Alfredo" (Arap Bethke) es novio de "Lucía", posee una doble vida y se convierte en cómplice de "Heriberto" (Roberto Soto) quien, al estar obsesionado con ella, intenta violarla.

Al tratar de defenderse, "Lucía" lo golpea gravemente en la cabeza, logrando escapar, siendo rescatada por "Fernando" (Marcus Ornellas), un hombre a quien no conoce, surgiendo una gran conexión y a partir de ese momento iniciará entre ellos un gran amor que unirá sus vidas para siempre.