Marchan tras asesinato de los activistas Francisco Zapata y Raúl Sánchez en Zacatecas

"!Zapata no murió, el narcoestado lo mató!, !Francisco y Raúl no murieron, a ellos los mataron!, !Monreal, mentira, dijiste que todo cambiará y es la misma porquería! !Estamos marchando, porque nos están matando", fueron algunas de las principales consignas que gritaron en la marcha para pedir justicia por los asesinatos de dos jóvenes activistas que el crimen organizado mató en una zona céntrica de la capital.

El doble asesinato causó conmoción entre la clase política y cultural zacatecana, debido a que personas armadas, presumiblemente relacionadas al crimen organizado, asesinaron a los jóvenes en una colonia de la zona centro, cuando cambiaban la chapa de un domicilio.

Al día siguiente, se supo que el joven Francisco Zapata, a quien se le conocía como "Zapatita", era activista político de movimientos de izquierda y defendía las causas sociales.

Ante estos asesinatos, este lunes, familiares, amigos y jóvenes pertenecientes a diversas organizaciones se unieron para marchar por las principales calles de la zona centro de Zacatecas, hasta llegar a Palacio de Gobierno para exigir justicia por los asesinatos de Francisco y Raúl, donde tapizaron la entrada con fotos de las dos víctimas y consignas de "Justicia" y "Narcoestado".

(EL UNIVERSAL)

En un mensaje al terminar la marcha, la madre de Raúl Sánchez, una de las víctimas, dijo que ya no tenía miedo, porque le habían arrebatado lo más valioso que tenía, y no tiene miedo de hablar, incluso, dijo que hablaba por todas las madres que ya no van a volver abrazar a sus hijos.

Aseguró que "el crimen organizado está organizando, pero con las autoridades de los tres niveles de gobierno", además de reprochar que también se difaman al dejar entrever que es porque "no los supimos cuidar o andaban en malos pasos, eso es mentira, lo único peligroso de los jóvenes eran sus pensamientos radicales y nuevos".

(EL UNIVERSAL)

También habló un representante de la organización Acción Revolucionaria, a la que pertenecía el joven activista Francisco Zapata, quienes reprocharon al gobernador David Monreal que hayan ordenado cerrar las puertas del Palacio de Gobierno, cuando debieron hacer lo contrario y recibir a los manifestantes que lo único que reclaman es justicia.

Además cuestionaron que el gobernador sea el primer gobernador en abrirle la puerta a la intervención del gobierno de Estados Unidos con la reunión que sostuvo en septiembre de este año, que solo es reforzar la militarización que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y exigieron cambiar la estrategia de seguridad que ahora también están matando de manera selectiva a los jóvenes y personas que solo luchan por un mejor Zacatecas.