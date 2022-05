Marchan en Torreón a casi ocho meses de la desaparición de Sugey en Mazatlán

Este domingo primero de mayo, se realizó una marcha en Torreón para exigir la localización con vida de Yajaira Sugey Parra Hernández, joven de 21 años desaparecida en Mazatlán, Sinaloa, junto a David Quiñones, de 24 años, hace casi ocho meses.

La familia de Sugey denunció indolencia e incapacidad por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y pidió al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, su intervención pues, según su propia línea de investigación, todo apunta a que “está viva y la tienen trabajando en contra de su voluntad”.

La señora María Estela es abuela de la joven y desde su desaparición, no para de llorar y de repetir una y otra vez que está muerta en vida.

“Mija está viva y no nos ayudan, queremos que el gobierno nos ayude, desaparecen los hijos y es un dolor muy grande, mija va a cumplir ocho meses y es muy feo vivir con este dolor día a día, estamos muertos por dentro, la familia se destruyó, para mí ya no hay vida, queremos que el gobernador nos apoye, así como nosotros cuando ellos necesitan, necesitamos que nos apoyen, que estén con nosotros".

"¡Estamos muy desesperados, a la gente ya se le olvidó pero a nosotros no!, pasan los días y es feo para nosotros, estamos muertos en vida, para nosotros se acabaron las fiestas, se acabó todo, yo ya no puedo vivir sin mi hija. ¡Mija está viva, me dijeron! No me importa que me maten, ya no me importa nada, quiero que me la devuelvan", gritó entre lágrimas María Estela.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

Por su parte, la madre de la joven, Rosa Alma Delia Hernández García, dijo que buscarán una audiencia con Riquelme, pues la ausencia de Sugey ha sido una larga zozobra y frustración, ya que insisten en que la carpeta de investigación en la Fiscalía de Sinaloa está detenida. “Que me apoye, que hable de gobernador a gobernador, que ponga presión, que pida resultados, que pregunte día a día por el caso de mi hija para que no se quede ahí estancado como hasta ahora está”, expresó.

La marcha de este domingo salió del Memorial de Desaparecidos de la Alameda Zaragoza y recorrió la avenida Hidalgo y la calle Ramón Corona hasta llegar al acceso principal de la presidencia municipal, en la Plaza Mayor. Asistieron colectivas feministas, feministas de La Laguna, colectivos de personas desaparecidas y sociedad civil. La mayoría de las y los asistentes acudieron con alguna prenda de vestir en color morado y también portaron fotografías y lonas de otras personas desaparecidas como Liliana Leticia y su hija Laura Valeria, desaparecidas en 2017, así como de Irma Claribel Lamas López, desaparecida en 2008, Jesús Alfredo Cháirez Castro, desaparecido en 2011, Edna Xóchitl López González, desaparecida en 1991, y Sandra Yadira Puente Barraza, desaparecida en 2008, entre otros.

Mientras marchaban, exigieron resultados a la fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada y lanzaron diversas consignas: “¡Mujer escucha, tu familia está en la lucha!, ¡No estamos todas, nos falta Sugey!, ¡Mujer consciente, se une al contingente!, ¡Viva se la llevaron, viva la queremos!, ¡Sugey escucha, tu familia está en la lucha!, ¡No somos una, no somos diez, pinch... gobierno cuéntanos bien! y ¡Bruna Quiñónez, queremos soluciones!”.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

Al finalizar la marcha por el acceso a la verdad y justicia en el caso de Sugey, la familia fue atendida por autoridades estatales de Coahuila, mismas que ya estaban esperando en la Plaza Mayor. El contingente fue resguardado por elementos de Tránsito y Vialidad, así como por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

DESAPARICIONES EN MAZATLÁN, SINALOA

Sugey desapareció a los 20 años el pasado 4 de septiembre de 2021. Del primero de septiembre del año pasado al primero de mayo de 2022, se tiene un reporte de 7 personas desaparecidas y no localizadas en Mazatlán, Sinaloa, de entre 19 y 22 años de edad, de acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).