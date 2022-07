Marchan en La Laguna para exigir justicia por asesinato de pasante de Medicina

Con uniforme médico y batas blancas, este domingo el gremio de la salud hizo una marcha silenciosa en la Comarca Lagunera para exigir justicia por el caso del pasante de Medicina de 24 años de edad Eric Andrade, que fue asesinado cuando brindaba consulta en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango.

Ambulancias, vehículos particulares con pintas de “Justicia para Eric”, estudiantes de la UAD, UJED y UA de C; además, de profesionales sanitarios se movilizaron desde la réplica de la Torre Eiffel de Gómez Palacio hasta la Plaza Mayor de Torreón.

En un pronunciamiento, condenaron la muerte de Eric y dijeron que no se trata de un hecho aislado, pues cada año, generación en generación, hay testimonios de pasantes de Medicina que sufren agresiones, violaciones, y abuso de todo tipo en las comunidades alejadas donde realizan su servicio social como parte de su formación.

“Estamos unidos hoy, más que nunca, estudiantes de medicina, médicos pasantes del servicio social, médicos internos de pregrado, familiares, personal y estudiantes de Enfermería y demás personal de salud, porque no permitiremos que esta situación se vuelva a repetir, no queremos ni un médico muerto más”, sentenciaron.

Y continuaron “estudiamos durante muchos por años por la vocación que tenemos de salvar vidas, de recuperar la salud y claro, de servir a la comunidad; pero exigimos hacerlo con seguridad y en las condiciones apropiadas para ello. Y mientras estas no se nos den, nos negamos a seguir yendo a comunidades alejadas donde repetitivamente somos presa fácil de la delincuencia”.

Comentaron que esta situación no es exclusiva del estado de Durango, sino que se presenta en todo el territorio mexicano. Señalaron que muchos casos de supuestos abusos y acoso no se investigan porque al reportarlos a las Jurisdicciones Sanitarias y autoridades de salud que fungen como sus jefes inmediatos “nos vemos amenazados con retirarnos del servicio y no tener nuestra carta de liberación si es que decidimos renunciar”.

Este domingo, también señalaron que pese a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y la Universidad Autónoma de Durango (UAD) lanzaron un comunicado de retiro de los Médicos Pasantes del Servicio Social de zonas rurales y marginadas, instituciones de salud pública como el Seguro Social, siguen reteniendo a los estudiantes “con la amenaza de no liberarlos si se retiran de sus unidades”.

El gremio de la salud urgió este día a realizar una modificación a legislación que obliga a los profesionales recién graduados a prestar servicio social, pues a su consideración, se ha perdido el objetivo y hoy en día solo es un requisito para poderse titular.

“Un requisito que resulta muy caro cuando hay pagarlo con la vida. El personal de salud es fundamental en cualquier sociedad, sin personal médico, la salud del pueblo se colapsaría inmediatamente, por eso exigimos justicia, exigimos respeto y condiciones seguras para trabajar”.

En un mitin en la Plaza Mayor, hicieron de conocimiento público el siguiente pliego petitorio:

A las universidades les pidieron el retiro de manera inmediata de las comunidades rurales, suspensión temporal del servicio de los pasantes sin represalia, hasta tener una resolución oficial que garantice la seguridad, liberación inmediata del servicio social para los pasantes que terminarán el mismo este 31 de julio de 2022 con traslado seguro hasta su localidad.

También piden eliminar las plazas tipo C y CC, así como establecer mecanismos de denuncia eficaces y efectivos en caso de que se presenten situaciones de acoso, hostigamiento, extorsión, amenazas y/o violencia.

Resolución por escrito y en tiempo no mayor a 5 días hábiles en caso de existir denuncias por parte de los pasantes, comunicación efectiva y acompañamiento a los estudiantes durante su pasantía.

A las instituciones de salud les piden el retiro definitivo de los horarios de atención en turnos vespertinos y nocturno de cualquier pasante de servicio social, así como el retiro de plazas de todas las plazas con índices de inseguridad y de aquellas donde el pasante se encuentre sin acompañamiento por un superior titulado.

También aumento de plazas en zonas locales, establecimiento de mecanismos de denuncia eficaces y efectivos y capacitación obligatoria en materia de seguridad y acompañamiento para quienes desempeñan cargos de jefatura de enseñanza en las diferentes jurisdicciones.

Al gobierno del estado le exigen vigilancia en las universidades e instituciones de salud en el cumplimiento de la NOM-009-SSA3-2013, educación en salud, así como criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología.

De igual forma, una iniciativa para la generación de la “Ley de Seguridad de Pasantes del área de la salud en Durango” donde se reformulen y establezcan derechos de los pasantes y mejoras a la infraestructura sanitaria.

Al gobierno federal le exigen aumento del 100% de la beca del servicio social, reforma urgente a la norma anteriormente mencionada, así como reforma y finalización del PROY-NOM-038-SSA3-2016, educación en salud, retiro de pasantes de zonas rurales con alto índice de inseguridad y promover la generación de leyes que protejan a los pasantes del área de la salud.

El oficio está firmado por médicos pasantes de servicio social del estado de Durango, pasantes de servicio de odontología del estado de Durango y de pasantes de servicio social de la Licenciatura en Enfermería del estado de Durango.

La protesta terminó con gritos de "¡Justicia!, ¡Justicia!", y con reclamos de los padres y madres de familia que pidieron molestar y sacar de su zona de confort a los funcionarios para atender las peticiones, en las que también incluyeron la falta de insumos y medicamentos y de servicios básicos como agua potable y electricidad en las comunidades donde se desenvuelven sus hijos e hijos.