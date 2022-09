Marchan en CDMX a 8 años del caso Ayotzinapa

A ocho años del caso Ayotzinapa, la herida sigue abierta para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y las respuestas son escasas, a decir de los mismos.

Este lunes 26, se cumplió un aniversario más de la tragedia y por ello familiares, normalistas, activistas y simpatizantes organizaron una marcha para demandar justicia en la Ciudad de México.

La tarde de este lunes, el contingente de la marcha por Ayotzinapa avanzó por Reforma hasta llegar al Zócalo, donde los padres realizaron un mitin, mientras un grupo del bloque negro se enfrentó con las autoridades.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que 7 mil manifestantes caminaron por las calles de la ciudad "de forma ordenada y pacífica". Siendo "un pequeño grupo de embozados trató de saquear un negocio deportivo, sin éxito".

Agregando que no hubo lesionados. Calificando el saldo como positivo.

Refuerzan seguridad previo a marcha

Docenas de militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México refuerzan la seguridad de Palacio Nacional a unas horas de que inicie la manifestación por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Sobre la calle Moneda, ubicada a un costado del recinto histórico, elementos de la policía capitalina descargan extintores y docenas de los llamados "abate fuegos".

"Son abate fuegos, se usan para apagar incendios", indicó un policía capitalino.

Sobre el frente de Palacio Nacional, trabajadores de una empresa privada contratada para la instalación de las vallas metálicas de más de tres metros, se encuentran soldándolas para mayor seguridad.

Además, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República refuerzan las vallas metálicas uniéndolas con las vallas metálicas de menor altura y que comúnmente se encuentran desde hace dos años.

¿Qué rutas tomar ante paso de la marcha por Ayotzinapa?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó este lunes por la tarde un dispositivo de vigilancia y resguardo para los capitalinos con motivo de la marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa.

De igual manera se recomienda a la población tomar precauciones ante la movilización, inició a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

Ruta y alternativas viales. Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán cortes viales escalonados durante el paso del contingente a fin de garantizar la movilidad en la ruta que se tiene prevista: desde avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y Plaza de la Constitución.

Para evitar contratiempos, se brindan las siguientes alternativas viales:

-Al Norte y Sur: Circuito Interior.

-Al Oriente: Eje 1Norte, avenida Chapultepec, Río de la Loza y Fray Servando Teresa de Mier.

-Al Poniente: José María Izazaga, Arcos de Belén y la avenida Chapultepec.

La acción preventiva implementada por la SSC está apoyada por las cámaras de viodeovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) de la Ciudad de México, y por el Centro de Comando y Control (C-2) Centro, para detectar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física de los participantes y de la ciudadanía en general.

Con el fin de brindar auxilio a la población durante la marcha del día de hoy, por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC se realizará un despliegue de 114 paramédicos, seis ambulancias, una unidad de rescate y ocho ambulancias.

En caso de requerir auxilio o ante una emergencia, los asistentes podrán encontrar las unidades de apoyo del ERUM en los siguientes puntos: Ángel de la Independencia, Reforma (frente al Senado de la República), Glorieta de las Mujeres, Monumento del Caballito, en Balderas y avenida Juárez, Hemiciclo a Juárez, en las calles López y Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y esquina 5 de Mayo, Bolívar y 5 de Mayo, Isabel La Católica, calle de Palma y Plaza de la Constitución.

Asimismo, con el fin de supervisar la correcta actuación policial, se desplegarán células con testigos supervisores de Derechos Humanos de la SSC, quienes realizarán el monitoreo de las actividades a lo largo del recorrido.

Lo que se sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos a la fuerza.

El entonces gobierno informó que la policía municipal "entregó a los estudiantes al grupo criminal 'Guerreros Unidos'".

Se dijo que los estudiantes fueron supuestamente incinerados en un basurero, pero un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que eso no era posible.

Las detenciones de los presuntos responsables fueron hechas con tortura y fuera de la ley.

2. La "Verdad Histórica" de Murillo Karam

El exfiscal general Jesús Murillo Karam dio a conocer la famosa "Verdad Histórica" (misma que ha sido rechazada pos los padres de los estudiantes), dijo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron esta teoría oficial, diciendo que no era científicamente posible.

En agosto pasado, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a proceso por tres delitos relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa. Un juez determinó que el ex funcionario debe seguir el proceso en prisión.

El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta autoría material en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia.

3. Presenta gobierno federal denuncia contra juez del caso Ayotzinapa

El Gabinete de Seguridad presentó denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa y ordenó dejar en libertad a 120 implicados.

Hace unos días, el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo.

4. Reaprehensión de exalcalde de Iguala, un logro reciente

Dos días después de ser absueltos por la desaparición de los normalistas, un juez federal del Estado de México dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

De igual forma, el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, procesó al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

También, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra el exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco; el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, haber perdido u ocultado los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, de los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014, en el caso Ayotzinapa.

Los mandamientos judiciales forman parte de las 83 que se giraron en agosto pasado a petición de la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

De acuerdo con fuentes judiciales, Iñaki Blanco, quien realizó las primeras diligencias de los hechos ocurridos hace ocho años, está acusado del delito de delincuencia organizada, dentro de la causa penal 15/2022.

Según las investigaciones de la FGR, Gilberto López Astudillo, "El Gil", declaró que el grupo criminal Guerreros Unidos entregaba mensualmente 50 mil dólares a Iñaki Blanco y a Leonardo Vázquez, este último recibía el dinero de manos de Felipe Flores, jefe de la Policía de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, integrante de Guerreros Unidos.

Las 9 diferencias entre el informe de la Covaj y la "verdad histórica"

De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, estas son las diferencias sustantivas entre la "Verdad Histórica", construida por el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, y el último informe de lo sucedido hace ocho años en Iguala.

Caso Ayotzinapa

1.- La Verdad Histórica dice que los estudiantes iban a boicotear el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Iban a la toma de camiones para la marcha del 2 de octubre. Se tiene el testigo de una persona protegida, Karla, que hace mención de que a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas pertenecientes al grupo de Los Rojos.

2.- La Verdad Histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito

Falso, ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos desde días antes de la salida de la Normal hasta su desaparición.

3.- La Verdad Histórica dice que los normalistas fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala.

Eso es falso, nunca estuvieron juntos solamente fueron llevados a la comandancia de Iguala, los alumnos que iban en el autobús 1564.

4. Se dice en la Verdad Histórica que los 43 estudiantes fueron sustraídos de la comandancia y entregados a las policías de Iguala y Cocula, quienes los entregaron en Lomas del Coyote a Guerreros Unidos.

Esto sólo sucedió con los alumnos que iban en el autobús 1568, ya que otros estudiantes fueron conducidos a Huitzuco y otros puntos, otros sitios.

5.- Se señala que la desaparición la ordenó Gildardo López Astudillo, alias "El Gil", sicario de Guerreros Unidos

Tenemos evidencia de la coalición de autoridades, donde a uno de los líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes.

6.-La Verdad Histórica señala que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el Basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el Río San Juan.

No es cierto, porque en muchos de los casos era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de estudiantes que pretenden desaparecer, que se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios, es el Río Balsas, el Pozo de Pueblo Viejo, hacia la mina, hacía, Taxco y mandaron cocinar a diez de los estudiantes, incluso hay información corroborada, con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes, de los 43 desaparecidos, estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja y de ahí fueron entregados al coronel que se hizo cargo de estos muchachos.

7.- La Verdad Histórica dice que las cenizas fueron arrojadas al Río San Juan, en Cocula

Se ha demostrado que no fueron arrojadas las cenizas al Río San Juan. Hemos encontrado los restos de tres estudiantes, que fueron plenamente identificados en los estudios de la Universidad de Innsbruck, en el laboratorio de identificación genética, y no fueron encontrados en el Río San Juan si no en distintos puntos del ejido de Cocula y que nos permitió la identificación y la certeza de tres de ellos.

8.-Dice que no se contó con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas

Se acreditó la presencia de Julio César López Patolzin, normalista informante de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también hay testimonios de la intervención no solamente en los recorridos, en la conferencia de prensa en el hospital Cristina, en otros sitios como el puente del Palacio de Justicia, de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones.

9.-Dicen que la desaparición de los estudiantes fue un asunto local

Eso es totalmente absurdo. Participaron diversas instituciones no fue un hecho fortuito, hubo intervención de autoridades del estado en la desaparición y una cuestión que es muy importante es que los testimonios que dan fundamento a la Verdad Histórica fueron obtenidos por tortura y tan es así que el juez de Tamaulipas a 77 de los presuntos perpetuadores porque fueron torturados.