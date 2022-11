Marcha de AMLO es para él darse un baño de pueblo pobre: Vicente Fox

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo 27 de noviembre realizará una marcha con motivo de sus cuatro años de gobierno, las críticas en redes sociales por parte del expresidente Vicente Fox Quesada no han parado.

Esta mañana, el exmandatario hizo cuestionamientos y advirtió que el objetivo del movimiento de López Obrador es "darse un baño de pueblo pobre".

"Perdón y ¿la marcha es para qué? ¿Impresionar a los cárteles? ¿Reducir la inflación? ¿Conseguir medicinas? ¿Para crecimiento? ¿Pedir sensatez? ¿Pedir para los pobres? No, es para él darse un baño de pueblo pobre y ellos para lamerle los zapatos", argumentó Fox Quesada.

También aludió a que el presidente ejecutará la marcha con el fin de conmemorar "su ascensión a los cielos".

Este miércoles, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció que llevará a cabo una marcha previa a su cuarto informe de gobierno, que se llevará a cabo el 1 de diciembre del 2022.

De acuerdo con lo dicho por el presidente, la movilización comenzará su recorrido en el Ángel de la Independencia, pasando por Paseo de la Reforma, para llegar al Zócalo de la Ciudad de México.