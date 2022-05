Marcelo Flores decide que jugará para la Selección Mexicana

Mediante una emotiva carta que publicó en sus redes sociales, el mediocampista ofensivo del Arsenal inglés, Marcelo Torres, informó que decidió jugar para la Selección Mexicana por el resto de su carrera.

Flores, de apenas 18 años, ya había jugado en categorías inferiores con el Tricolor y disputó algunos amistosos con la Selección que dirige Gerardo "Tata" Martino, pero estaba la duda de cuál combinado elegiría, ya que puede jugar con México, Canadá o Inglaterra.

Flores nació en Canadá y se crió en la ciudad de Georgetown, Ontario, su madre es canadiense y su padre es un exfutbolista mexicano que disputó algunos partidos con el Atlante hace más de 30 años.

"Siempre he sabido que este día llegaría tarde o temprano. Actualmente tengo 18 años, pero desde unos años atrás he sido consciente del privilegio futbolístico que tengo al poder representar a 3 Selecciones Nacionales distintas.

Esta libertad de decidir es algo que no tienen todos los jugadores de futbol y por ello estoy agradecido. Para entender cómo llegué a esta decisión es necesario entender lo afortunado que soy de tener a una familia tan unida. No solamente han creído en mí y en mis hermanas, sino que han apostado y sacrificado sus vidas enteras para emigrar de un país a otro en busca de un mejor ambiente de desarrollo futbolístico. Sin esas decisiones de mis padres no estaría hoy en la posición privilegiada en la que me encuentro. Gracias papás", se lee en el principio de la carta, en la que después agradece a Canadá por vivir su infancia en dicho país, para luego mudarse a Inglaterra, donde creció como adolescente.

Flores agradece también a la Academia del Arsenal donde se desarrolló como futbolista.

Marcelo menciona que su padre Rubén le ha inculcado la pasión por México, país que visitó todos los años de su infancia.

"Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México... La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo", menciona Flores en la carta.

"Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo que es importante que lo escuche de mí directamente.

"Representará a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional.

¿Qué sigue? De mi parte, seguir entrenando como siempre lo he hecho. Mi carrera apenas está comenzando y tengo mucho trabajo por delante. ¿Quiero ir al Mundial? Claro. ¿Qué niño mexicano no sueña con ir a un Mundial? Pero reconozco que no soy yo quien decide eso. Me enfocaré en trabajar todos los días y en estar listo para cuando la oportunidad se presente y de esa manera no dejarla escapar".

Flores cerró la carta agradeciendo a los fanáticos y a México.

Marcelo Flores debutó con la Selección mayor de México en el partido amistoso del 8 de diciembre del año pasado frente a Chile. Entró de cambio en el minuto 82 por Uriel Antuna y fue ovacionado por el público que acudió a dicho encuentro.

Luego fue convocado para un duelo amistoso ante Guatemala en abril 27, luego de que había jugado con la Sub-20 en una gira por Uruguay.