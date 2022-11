Mantienen vigilancia por día de Muertos

En el marco del Día de Muertos, se mantiene rondines de vigilancia en los cementerios de Torreón. De momento se ha registrado poca afluencia, pero entre el 1 y 2 de noviembre se espera un incremento significativo en el flujo de visitantes, que se calcula similar al que se tuvo el 10 de mayo, de 25 mil personas.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil en Torreón, dijo que se restringirá el ingreso de agua, pero se contará con tambos con el líquido necesario para los floreros. Tampoco se permitirá el ingreso de conjuntos musicales, ni hacer convivencias en el interior de los panteones.

"Estamos esperando 25 mil personas o podría ser un poquito más", expresó, "no está permitido agua, no está permitido música, no está permitido el ingreso de vehículos, por la cantidad de gente que está transitando sería muy peligroso, de comida, para hacer fiesta ahí, no está permitido, es importante que tengan esto en cuenta".

Señaló que sí se pueden llevar botellas de agua para tomar pero no para regar, por el tema de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Por parte de la Dirección de Servicios Públicos, en conjunto con Panteones, se informó que se ha trabajado en la elaboración y colocación de tapas en fosas sin lápida, realizando hasta la fecha 900 unidades, que equivale a 324 tumbas seguras. Debido al proceso largo de fabricación, se colocó en los sepulcros restantes tierra, para disminuir su profundidad y otros fueron debidamente señalados para evitar accidentes.

Por la afluencia de ciudadanos que acuden a estas celebraciones a visitar a sus difuntos, se ha reforzado la limpieza con el retiro de toneladas de escombro y basura, el encalado de bardas de ambos camposantos, pintura en señalamientos y la aplicación de herbicida en plantas indeseadas.

Como prevención contra el dengue se realizó la fumigación en el mes de agosto y previo a las fechas, asimismo estos días de alta afluencia se realiza la colocación de abate.

Por su parte, Plazas y Mercados ejecuta un operativo de protección para las entradas de los panteones, de modo que las ventas no entorpezcan el flujo de la gente, buscando con ello otorgar seguridad a los visitantes.

Seguridad

Operativo:

* Protección Civil y Bomberos cuenta con elementos para apoyar en caso de algún incidente, sumando a ellos la presencia de Cruz Roja. Además agentes de Tránsito y Vialidad acudirán a ordenar el tráfico vehicular.

* Para la seguridad de los visitantes, las diversas dependencias exhortan a la ciudadanía a cumplir con las normas establecidas, entre ellas la prohibición de bebidas alcohólicas, introducir alimentos y evitar ingresar con sillas.