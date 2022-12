Mantienen alerta por bajas temperaturas en Torreón

Personal de la Dirección de Protección Civil en Torreón permanece atento a las acciones del “Operativo Abrigo”, una vez que los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que bajará la temperatura hasta llegar a los cero y menos un grado con presencia de tolvanera, a partir de este jueves por la noche.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, informó que se reforzarán las acciones y en Navidad y Fin de Año se laborará en horario de atención normal las 24 horas, en lo que respecta a esta dirección por la naturaleza de la misma.

En consideración a la población que vive en situación de calle, permanecerán los recorridos nocturnos para invitarle a resguardarse en los albergues que el Municipio ha dispuesto para que no se expongan al frío.

Respecto a las tolvaneras las dependencias municipales competentes han revisado que anuncios y espectaculares no representen un riesgo, sin embargo, ante las ráfagas de viento lo ideal es tomar precauciones para evitar accidentes, así como con la caída de árboles o ramas.

Por otro lado, el funcionario llamó a la ciudadanía a no adquirir ni usar productos de pirotecnia pues además de incurrir en un delito, son susceptibles a generar lesiones durante su manipulación y, sobre todo, pidió no dejar esos artefactos en manos de los niños ya que son más vulnerables al no tener la capacidad de reacción ante una emergencia de este tipo.

Los números de contacto ante alguna emergencia o para que autoridades municipales acudan a trasladar a una persona en situación de calle a los albergues son el 911, 073 en Atención Ciudadana y el 871 712 0066 en Protección Civil.