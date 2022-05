Mantendrán uso de cubrebocas en Durango, en espacios abiertos es opcional

Este martes, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, acompañado por el secretario de Gobierno, Jorge Mojica, y de Salud, Sergio González Romero, dio a conocer las nuevas disposiciones en la entidad tras la reunión del Consejo de Seguridad de Salud.

Se mantendrá el uso de cubrebocas salvo en lugares abiertos, en estos sitios será opcional.

En los eventos con gran concentración de personas será obligatorio el uso de cubrebocas, aun en espacios abiertos.

En los eventos en lugares cerrados se deberá contar con ventilación adecuada como en antros y centros de diversión, siendo obligatorio el cubrebocas al momento de ingreso.

En el transporte público será obligatorio el uso de cubrebocas. así como en tiendas de autoservicio será obligatorio.

(ARCHIVO)

En los restaurantes, centros de diversión y lugares que cuentan con áreas infantiles deberá mantenerse el protocolo de uso de cubrebocas e higiene constante, "atendiendo a que es un sector no inmunizado aunado a la nueva amenaza de la hepatitis infantil", detalló el secretario de Gobierno.

Tales medidas serán publicadas en el Periódico Oficial, "para que se aplique en todos los municipios", dijo Mojica.

Por su parte, el gobernador aseguró que tanto la vacuna como el uso del cubrebocas son las medidas más eficaces para seguir con los cuidados y sobre todo pidió "no bajar la guardia. No podemos olvidar que el virus sigue presente y no debemos de bajar la guardia".