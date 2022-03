Manifestantes bloquean carretera México-Cuernavaca; exigen presentación de familiares

Habitantes de la comunidad de Fierro del Toro, perteneciente al municipio de Huitzilac, cerraron la carretera federal México-Cuernavaca para exigir la presentación con vida de tres de sus vecinos, presuntamente sacados de un domicilio por elementos de la Guardia Nacional y comuneros del poblado de Topilejo, alcaldía de Tlalpan de la CDMX.

Los vecinos son jóvenes de entre 22 y 26 años de edad, entre ellos Juan Carlos Aguilar Castañeda, cuya madre María Guadalupe "N" reconoció que se los llevaron bajo la acusación de dedicarse a la tala clandestina de árboles.

Pasado el mediodía, un grupo de manifestantes cerró la carretera federal, colocó camiones y neumáticos para impedir el paso vehicular. Horas después prendieron fuego a las llantas para exigir la presentación de sus familiares.

La protesta se registra frente a la gasolinera de Fierro del Toro, una comunidad antes de Tres Marías, en dirección hacia Cuernavaca. Erika Guzmán, también familiar de los detenidos, contó que la Guardia Nacional detuvo a los tres jóvenes en un operativo que realizó por la mañana del jueves en una casa de Fierro del Toro, pero al registrarlos y certificar que no portaban armas y tampoco drogas se los entregó al comisariado comunal de Topilejo.

"Ellos se los llevaron y no sabemos nada desde ayer. No nos dan respuesta de nada. No sabemos nada de nuestros hijos", dijo Erika Guzmán. Mientras tanto en la carretera los manifestantes exhiben cartones con leyendas de "Secuestraron a nuestros hijos", "Los de Topilejo se llevaron a nuestros hijos".

Pasadas las 18:30 horas, los manifestantes cerraron la circulación en la autopista México-Cuernavaca, con dirección a Cuernavaca.