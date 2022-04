Mando Especial de La Laguna descarta delitos graves en área rural

Rogelio García Pérez, comandante del Mando Especial de La Laguna, informó que pese a que ya se han reportado unos cuatro eventos de robo en áreas rurales y de establos en el lado de Coahuila, aún no se detectan situaciones de gravedad como las que han ocurrido semanas atrás en el lado de Durango.

Se refirió a la intromisión de grupos armados en zonas de granjas o establos para llevarse diversos elementos de valor, situaciones de las que dijo, por el momento siguen sin presentarse en La Laguna de Coahuila.

No obstante afirmó que se mantienen expectantes y pendientes de cualquier eventualidad, apoyando de forma permanente a las autoridades locales con los recorridos de vigilancia necesarios y en las áreas en las que no siempre se tienen efectivos preventivos suficientes; en todo caso precisó que la Fiscalía de Coahuila deberá de brindar una mayor información sobre la naturaleza de los incidentes delictivos que sí se han registrado del lado de Coahuila, de los que reiteró, no han sido por montos considerables o en los que se haya tenido la participación de grupos armados.

"Respecto a las investigaciones, solamente la Fiscalía, sin embargo nosotros solamente estamos participando en las actividades de patrullaje de los diferentes establos ya desde un buen rato… En los últimos días tenemos alrededor de 3 o 4 (reportes), más o menos las dos semanas anteriores, ya ha habido en ambos lados, pero es lo mismo, son robos no relevantes vamos a decirlo así, pero se están atendiendo, la Fiscalía ya tiene las carpetas de investigación y demás".

TAMBIÉN LEE Sube 40% el robo a persona en Torreón; otros delitos reportan bajas

La mayor incidencia delictiva se registra en los sectores Sur y Poniente del municipio

SIN PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO

Al margen de la situación en los establos de La Laguna, el general García Pérez además descartó que en la región se tenga la presencia activa de grupos de la delincuencia organizada y que puedan amenazar la paz social de los últimos años, dijo que para ello mantienen la dinámica de coordinación entre todos los órdenes de gobierno y una vigilancia permanente en todos los puntos de entrada y salida de la región.

"No, estamos bien, no hemos tenido ningún evento así (importante)"… Puntos rojos no, solamente la Zona Metropolitana y demás, segura (La Laguna) así lo estamos contemplando hasta ahorita, no tenemos nada relevante que digamos que estemos atendiendo, solamente la atención a la ciudadanía en estos tiempos de semana santa", indicó el jefe del Mando Especial de la Laguna ante los medios de comunicación.

4

ROBOS

de tipo "menor" se han registrado en establos o áreas rurales de La Laguna de Coahuila.

Eventos menores

Señala comandante del Mando Especial de La Laguna, Rogelio García, que solamente han ocurrido robos menores en establos del lado de Coahuila.

* Han ocurrido unos 4 eventos en los últimos 15 días, ninguno con pérdidas de consideración o consecuencias mayores.

* Mantienen también una vigilancia del lado de Durango, en donde no han trascendido más eventos graves.

* En marzo ocurrieron, tanto en Tlahualilo como en Gómez Palacio, robos armados a establos y que alertaron a la población.